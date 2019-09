Katia Fanelli fidanzata con Giovanni di Temptation Island/ “Scusate il disturbo…”

Katia Fanelli è di nuovo felice e innamorata. La fotonica di Temptation Island 2019, conclusa la sua storia d’amore con Vittorio Collina, ha ritrovato nuovamente l’amore accanto a Giovanni Arrigoni, il tentatore a cui si era pericolosamente avvicinata durante la sua avventura nel villaggio del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia. Katia e Giovanni si stanno frequentando anche se, per il momento, nessuno dei due parla d’amore. A spifferare, però, l’esistenza di un rapporto più intimo tra la Fanelli e l’ex fotonica è stata Cristina Incorvaia. L’ex fidanzata di David Scaratino è diventata molto amica di Katia Fanelli. Le due sono solite vedersi e trascorrere insieme le giornate e, in una delle ultime storie pubblicate dall’ex dama del trono over di Uomini e Donne, ci sono Katia e Giovanni teneramente abbracciati.

KATIA FANELLI E GIOVANNI ARRIGONI FIDANZATI DOPO TEMPTATION ISLAND

Katia Fanelli e Giovanni Arrigoni sono felicemente fidanzati? Parlare di fidanzamento, per il momento, appare prematuro, ma che tra i due ci sia un feeling speciale è evidente. Nelle storie pubblicate da Cristina Incorvaia, infatti, Katia e Giovanni si scambiano abbracci e tenerezze. Tra i due c’è molta intimità al punto che Cristina, ironicamente, scrive: “scusate il disturbo“. Tra la fotonica e l’ex tentatore di Temptation Island, dunque, nascerà l’amore? Per scoprirlo sarà necessario aspettare del tempo, ma Katia, recentemente, ha ammesso di essere pronta ad aprire nuovamente il cuore all’amore dopo Vittorio Collina. “Assolutamente sì, nella stessa maniera in cui mi ha resa felice Vittorio in due anni e mezzo“. Giovanni Arrigoni, dunque, ha preso il posto di Vittorio nella vita di Katia?

