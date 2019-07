Katia Fanelli ha un crollo/ Video: piange disperata per Vittorio (Temptation Island)

Anche le ragazze fotoniche crollano. E’ il caso di Katia Fanelli che, dopo aver fatto discutere per quel “cavalcami” detto ironicamente al tentatore Giovanni, comincia a sentire la paura di perdere il fidanzato Vittorio. Quest’ultimo, dopo aver assistito alla “vacanza” della sua fidanzata durante le prime due puntate, nel corso del terzo appuntamento di Temptation Island 2019 si è reso protagonista di un filmato che era molto atteso da Katia. Quest’ultima, infatti, sperava di vedere il fidanzato rapportarsi con le single, ma di fronte all’attrazione di Vittorio per la tentatrice Vanessa non ha nascosto i sentimenti di rabbia e delusione. Tuttavia, le brutte sorprese, per la Fanelli, non sono ancora finite. Come mostra il video di anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2019, nell’appuntamento di lunedì 15 luglio, Katia avrà un vero e proprio crollo scatenato da un nuovo video di Vittorio che, probabilmente, sarà ancora in compagnia di Vanessa.

I momenti difficili di Katia Fanelli all’interno del villaggio di Temptation Island 2019 non saranno solo causati da Vittorio, ma anche dall’atteggiamento delle altre fidanzate e di un single. Come anticipa Uomini e Donne Magazine, di fronte al video di Vittorio, Katia avrà una reazione esagerata a cui, però, non tutti crederanno. In particolare, le sue compagne d’avventura e un single metteranno in dubbio la veridicità della sua reazione trovandola esagerata rispetto a quanto accaduto nelle precedenti puntate. Le altre fidanzate e il single, infatti, punteranno il dito contro Katia accusandola di fingere interesse per quanto sta accadendo tra Vittorio e la tentatrice Vanessa solo per conquistare le teecamere. Un’accusa pesante che scatenerà il crollo dea Fanelli.





