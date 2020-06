Katia Fanelli: “Vittorio Collina è stato un pollo”/ “A Temptation Island, Vanessa…”

La storia d’amore tra Vittorio Collina e Vanessa Cinelli è finita e Katia Fanelli, l’ex fidanzata di Vittorio, ha commentato la rottura in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale. Ad annunciare la fine della relazione con Vanessa, conosciuta durante l’avventura nel villaggio di Temptation Island, era stato proprio Vittorio che, ai microfoni di Novella 2000, poche settimane fa ha dichiarato: “Tuttavia però le cose non vanno sempre come una persona auspica o sogna. Da Novembre Vanessa ha iniziato a distaccarsi, fino a dirmi di non sentirsi più innamorata. Da quel momento ho cercato di farmene una ragione, con non senza difficoltà”. Una rottura che, tuttavia, non ha sorpreso Katia. La “fotonica”, ai microfoni de Il Giornale, ha ammesso di aver sempre saputo che tra Vittorio e Vanessa non avrebbe funzionato. “Io l’ho sempre detto che non avrebbe funzionato, era palese! Come dire, il ruolo dei tentatori e delle tentatrici è ben preciso, il loro fine non è altro che la visibilità, inutile prendersi in giro… Nel caso di Vanessa lei ci è riuscita benissimo, ha svolto il suo ruolo alla perfezione, niente da dire. Lei è stata furba, lui ci è cascato come un pollo! Purtroppo, Vittorio è così, è ingenuo e fragile come ho già detto più volte“, ha dichiarato Katia.

KATIA FANELLI: “HO SOFFERTO TANTO PER VITTORIO COLLINA”

La storia tra Katia Fanelli e Vittorio Collina è stata importante ed è finita per volere di lui. Katia, infatti, non ha mai nascosto i propri sentimenti e avrebbe lasciato il villaggio di Temptation Island. La fine di un amore grande ha così fatto soffrire la “fotonica” che, ancora oggi, ammette di aver sofferto per la fine della relazione. “Ho sofferto tanto per lui quando la nostra storia è finita, penso di aver fatto davvero la figura della ‘sottona’, tanto da assumermi colpe che non avevo. Se lui si è innamorato di un’altra non è stato per colpa mia, anche perché io – contrariamente a quanto ha detto Vittorio – non l’ho mai tradito, mai! Se le storie dei miei tradimenti fossero state vere a quest’ora avremmo avuto le prove o sbaglio?!? Per questo motivo invece di darmi colpe a destra e manca, sarebbe stato più apprezzato che lui si assumesse delle responsabilità per quello che stava facendo, senza cercare scuse. Ma non importa, non sono qui per fare la vittima e vado avanti felicemente per la mia strada, tutto fotonico!”, ha spiegato Katia che ha poi smentito di aver partecipato ai casting per il Grande Fratello Vip come invece si era vociferato negli scorsi giorni.



