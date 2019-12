Vittorio Collina: “Katia Fanelli mi ha tradito”/ “Vanessa Cinelli è un’amica ora”

Vittorio Collina, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del portale Sologossip, svela nuovi retroscena sulla sua storia d’amore, ormai finita, con Katia Fanelli. I due si sono detti addio al termine di Temptation Island 2019, ma se Vittorio non si è mai pentito della scelta fatta, Katia ha più volte dimostrato di provare ancora un sentimento forte per Collina che, oggi, ribadisce che parteciperebbe ancora a Temptation Island grazie al quale ha avuto la conferma dei presunti tradimenti di Katia di cui aveva già dei sospetti. “Circa un mese fa, durante una serata trascorsa in un locale a Roma, ho conosciuto un ragazzo che lavorava dietro le quinte in quel di Temptation Island. Lui oltre a farmi i complimenti per la mia scelta, mi ha confermato di aver preso la decisione giusta, in quanto ascoltando alcune conversazioni di Katia, che non sono andate in onda, chiacchierando senza microfono dal bagno con le altre ragazze, si vantava di avermi tradito in più di in occasione prima dell’inizio del programma”, ha spiegato Vittorio. Collina, poi, aggiunge di aver avuto già delle segnalazioni sull’argomento: “a settembre avevo avuto segnalazioni simili da persone credibili. Siccome non volevo metterla in cattiva luce non ne ho mai parlato”.

VITTORIO COLLINA: “KATIA FANELLI? NON SO SE STA DAVVERO MALE O FA TUTTO PER UN SECONDO FINE”

Pochi giorni fa, Katia Fanelli ha ricordato l’anniversario con Vittorio ammettendo di soffrire ancora per la fine della loro storia d’amore. Collina, però, confessa di non riuscire a credere totalmente alla sofferenza dell’ex fidanzata. “Sinceramente non capisco quanto effettivamente ci stia male o faccia tutto con un secondo fine. Io penso che chi ti vuole bene, non potrebbe mai arrivare a dire certe cose non appena entrata in un programma. Nella puntata di Uomini e Donne, Maria mi ha chiesto come mai accettassi in privato di farmi dare da lei certi nomi come “cogl****”, ma quando lei lo faceva, siccome era solo tra di noi l’ho sempre presa come scherzo, diverso è se detto davanti a tutta Italia e ripetutamente“, ha spiegato a Sologossip. Nel villaggio di Tempotation Island, Vittorio ha conisciuto Vanessa Cinelli con cui si è spesso mostrato insieme anche sui social. Tra i due, però, non c’è nessuna relazione. “A me Vanessa piace molto, è una ragazza eccezionale sotto tanti punti di vista e non smetterò mai di ringraziarla per avermi aiutato ad uscire da questo grosso dispiacere e per avermi dato l’opportunità di continuare a conoscerla e frequentarla. In questo momento siamo amici e c’è grande piacere di trascorrere del tempo assieme“, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA