Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati?/ Rapporto in crisi: spunta l’indiscrezione

Katia Follesa e Angelo Pisani in crisi?

Katia Follesa e Angelo Pisani sono in crisi? I due formano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Insieme da oltre 20 anni, i due hanno una figlia e hanno già affrontato un momento difficile nel 2020 quando avevano raccontato di essere andati in terapia di coppia per superare alcuni problemi. Oggi, però, stanno circolando nuovamente rumors su una presunta crisi di coppia. A notarlo sono stati i fan che, visualizzando le storie, hanno notato che Katia ha trascorso la Pasqua a Londra con la figlia Agata e Alessia Marcuzzi. Nessuna traccia, tuttavia, di Angelo Pisani che sarebbe rimasto a Roma per preparare i suoi spettacoli teatrali.

Tuttavia, il settimanale Oggi ha lanciato un’indiscrezione su Katia Follesa e Angelo Pisani che, stando a quello che riporta il magazine, sarebbero nuovamente in crisi.

Matrimonio in crisi per Katia Follesa e Angelo Pisani: l’indiscrezione di Oggi

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, pare che l’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani sia in crisi. A quanto pare, tra i due, si sarebbe spenta la passione anche se continuerebbe ad esserci affetto e bene sincero. «Si è spenta la passione, si vogliono ancora molto bene, si stimano e vogliono il meglio per la figlia Agata», ha rivelato la fonte vicina alla coppia.

Dopo anni di vita insieme, qualcosa tra i due sembrerebbe essere cambiato. Tuttavia, sia da parte della Follesa che da parte di Pisani non è arrivato alcun commento ai vari rumors. L’unica cosa certa è che tra i due c’è un bene sincero oltre a stima ed affetto.











