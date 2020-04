Katia Follesa e Angelo Pisani/ Video: “Quarantena? Mia moglie vuole uccidermi!”

Pubblicità

Katia Follesa e Angelo Pisani oggi ospiti a Mattino5 in collegamento video hanno saputo regalare al pubblico un momento divertente e frizzante in pieno stile Sandra e Raimondo Vianello. Proprio pochi minuti dopo aver ricordato l’attore e conduttore, Francesco Vecchi ha lanciato questo collegamento e il paragone con la storica coppia è stato subito automatico ma sicuramente i due non hanno di certo sfigurato. I loro sguardi, il loro feeling e la loro verve comica è venuta subito a galla proponendo il siparietto marito-moglie spesso utilizzato nella comicità facendo leva sui difetti e i luoghi comuni che tutti conosciamo ma che sono un evergreen. Lei ammette di cucinare, pulire ogni angolo della casa e fare la spesa, e lui? Francesco Vecchi si chiede quale sia il suo ruolo e lui ha subito preso la palla al balzo: “Faccio finta di credere a quello che dice”.

KATIA FOLLESA E ANGELO PISANI COME SANDRA E RAIMONDO, IL SIPARIETTO A MATTINO5

Le risate non mancano nemmeno quando ammette: “Katia ha tentato di uccidermi. Mi ha fatto pulire i vetri di casa dentro e fuori sperando che potessi perdere l’equilibrio e cadere dal parapetto che è un po’ basso fuori, perdendo l’equilibrio”. La Follesa ride e poi rilancia: “Francesco ormai io adoro andare a fare la spesa, è diventato un momento mondano, scelgo l’outfit, mi trucco ed esco felice”. Angelo Pisani e Katia Follesa alla fine diventano seri rivelando che si sono divisi i compiti e che sono due mesi che sono chiusi in casa: “Lui è come Raimondo, io sono Sandra in tutto per tutto”.

Ecco il video del momento:

In diretta a #Mattino5 Katia Follesa e Angelo Pisani a #Mattino5.

Come stanno passando la quarantena? pic.twitter.com/sdQfk3d6OH — Mattino5 (@mattino5) April 15, 2020





