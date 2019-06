Katia Follesa e Angelo Pisani/ Video: “Una piccola manutenzione vicino al cuore”

Curioso, dolce, delicato e tanto presente, sicuramente Angelo Pisani riesce a stare al fianco di Katia Follesa anche in questo momento difficile. I due stanno insieme dall’ormai lontano 1999 ma non si sono ancora sposati. Lo stesso comico del duo Pali e Dispari in una vecchia intervista a Famiglia Cristiana aveva ammesso di aver fatto la proposta alla sua compagna per poi tornare sui suoi passi. La promessa che un giorno si sposeranno è ancora valida ma, ancora prima del sì e di una firma su un pezzo di carta sicuramente la sua dolce metà sta dimostrando altro. I due si sono incontrati sul palcoscenico di Zelig e da allora non si sono più lasciati tanto da continuare ad amarsi e mettere su famiglia con la nascita della loro bambina. Anche in questi ultimi anni Angelo è rimasto accanto a Katia Follesa che ha scoperto qualche anno fa di soffrire di una cardiomiopatia congenita, la stessa malattia di cui soffriva suo padre.

IL VIDEO AL FIANCO DI ANGELO PISANI

Proprio nei giorni scorsi Katia Follesa ha fatto una “piccola manutenzione al cuore” sottoponendosi ad un piccolo intervento e mostrandosi poi sui social per dare l’annuncio ai fan. Qualche ora fa ci ha pensato Angelo Pisani a mostrare la sua bella compagna al suo fianco con tanto di maxi cerotto vicino al cuore. E’ il comico che le chiede informazioni sul piccolo intervento vicino al cuore al quale Katia Follesa si è sottoposta e poi mostra il suo cerotto provando a toccarlo e ricevendo uno schiaffo, o quasi, e poi anche un deciso ordine: “Spegni va”. Sicuramente i due non hanno perso la verve e la loro simpatia e anche sui social sembra essere tornato il sereno.

Ecco il video del momento:





