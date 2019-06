Katia Follesa malata di cuore/ Foto choc in ospedale: “gli servivano coccole”

Katia Follesa, nota conduttrice televisiva e senza dubbio fra i volti più amati ed apprezzati anche e soprattutto per la sua simpatia, ha pubblicato una foto sulla propria pagina Instagram in cui ha comunicato di essere in ospedale. Un problema cardiaco la costringe ogni tanto ad entrare e ad uscire dalle strutture ospedaliere, ma non per questo la conduttrice di “Bake Off Kids” ha dovuto rinunciare al sorriso. Nello scatto pubblicato, l’ex comica di Zelig ha pubblicato una lunga didascalia in cui spiega: «La vera preoccupazione è il mio naso. È che sono a digiuno da due giorni. Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato, un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita! Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole!».

KATIA FOLLESA IN OSPEDALE PER IL CUORE

Katia ha quindi proseguito i suoi ringraziamenti scrivendo: «Grazie alla dottoressa del mio cuore la cardiologa Serenella Castelvecchio, al Dott. Lorenzo Menicanti, il cardiochirurgo più affascinante della terra e al Professor Carlo Pappone, luminare dell’aritmologia che ha elaborato il mio cuore con un motore da Formula 1! Il tempo di mangiare qualcosa e mi rialzo! Onorata di rappresentare il Gruppo Ospedaliero di San Donato». La Follesa aveva scoperto nel 2006 di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita, una patologia manifestatasi mentre la stessa presentatrice tv stava guidando: «Stavo guidando, quando improvvisamente – raccontava al Corriere della Sera – mi si è appannata la vista e, non so come dire, non sentivo più il cuore». Da 13 anni a questa parte deve quindi sottoporsi ogni tot ad una terapia di betabloccanti: «Dovrò continuarla a vita». Katia Follesa, proprio per via della sua malattia, è testimonial di un progetto del Gruppo ospedaliero San Donato Foundation, che ha come obiettivo quello di migliorare lo stile di vita dei soggetti cardiopatici.

