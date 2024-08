Katia Follesa è tra le protagoniste di Michelle Impossible & Friends, il one woman show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Per la comica potrebbe essere l’ultimo programma in Mediaset, visto il ruolo che sta avendo sul Nove grazie al programma Comedy Match. “Ho partecipato all’ideazione, alla scrittura e alla selezioni degli attori. Prima mi dicevano: ‘Perché non hai un programma tutto tuo?’. Ecco, ora finalmente ce l’ho. Obiettivo di ascolti? Non ce l’ho. Nella mia carriera non mi sono mai posta il tema degli ascolti, se lo avessi fatto non avrei mai più lavorato” – ha detto la Follesa, felice dell’importante incarico, parlando del nuovo show televisivo.

Non solo la comica ha anche parlato della sua esperienza al Nove, precisando: “non sono legata contrattualmente a nessuna rete, ma è vero, anche io adesso approdo su Nove! Mi fa molto piacere che sia arrivato Ama. Nella vita è importante cambiare, credo abbia fatto una scelta giusta. La squadra qui è accogliente, c’è voglia di sperimentare”. Follesa, dunque, non chiude le porte a progetti su altre reti televisive.

Parlando invece di vita privata, la storia d’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani ha vissuto diversi momenti di alti e bassi e negli ultimi mesi si è vociferato di una nuova crisi tra i due comici. A sentire la notizia ci ha pensato la simpaticissima conduttrice che ha rivelato dalle pagine di TvBlog: “Crisi? Ma quale crisi! È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce”. Poco dopo però la Follesa ha precisato: “non ho smentito niente, non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni, né io né Angelo. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile. Non abbiamo risposto volutamente“.

Si tratta di questione privata con la comica che ha ironizzato dicendo: “non ha senso che la gente voglia sapere se Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non siamo Totti e Ilary. È un terreno delicato, non ne parlo”. Tuttavia, proprio a Comedy Match, Katia e Angelo (che partecipa tra i concorrenti) sono apparsi complici e senza attriti. Che sia così smentita del tutto la crisi?