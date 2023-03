Katia Follesa e Valeria Graci perché si sono divise?/ No litigi “Qualcosa si è rotto”

KATIA FOLLESA E VALERIA GRACI, PERCHE’ SI SONO DIVISE?

Come mai Katia Follesa e Valeria Graci si sono divise e quali sono i motivi della loro separazione artistica? Questo pomeriggio la 47enne attrice oltre che apprezzata conduttrice in televisione e radio sarà nuovamente di scena nel sempre ricco cast di ospiti di “Verissimo”: e in concomitanza con il ritorno della comica originaria di Giussano nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, scopriamo qualcosa di più sulla storia del celebre duo di ‘Katia&Valeria’ che aveva fatto furore nei primi Anni Duemila prima di decidere di seguire strade diverse.

Come si ricorda, Katia Follesa e Valeria Graci (classe 1980 e originaria di Gorla Maggiore) hanno dato vita nel nuovo millennio a una delle coppie comiche più apprezzate nel mondo del piccolo schermo: formatesi artisticamente nel lontano 2001 nel contesto del Laboratorio Scaldasole di Milano, la Follesa e la Graci sono state assieme quasi dodici anni prima di sciogliere il sodalizio nel 2012. In seguito le due comiche avevano dato vita a una prima reunion per un evento televisivo del 2017 e replicando anche la cosa qualche tempo fa quando, nel febbraio del 2022, avevano partecipato al programma “Michelle Impossible” di Michelle Hunziker.

KATIA E VALERIA, NESSUN LITIGIO: “MA NELLA VITA CI SONO COSE E INTERFERENZE CHE…”

Nel mezzo, tanti anni di successi, a partire dalle apparizioni a “Colorado Cafè” su Italia 1 e “Comedy Lab” su MTV, senza dimenticare anche il lavoro in Rai e soprattutto la partecipazione a “Zelig Off” e “Zelig Circus” su Canale 5, dove otterranno una grande notorietà grazie agli sketch delle due collegiali e delle stralunate concorrenti di Miss Italia. Da lì arriveranno pure le prime partecipazioni a film sul grande schermo, poi la decisione di separarsi: alla base della decisione ci sarebbe stato un litigio di cui le dirette interessate hanno parlato, smentendolo sostanzialmente, nel corso degli anni prima di arrivare a una riconciliazione e, a detta loro, rimanendo comunque amiche anche se i loro rapporti sono “inevitabilmente cambiati”.

“Ho un ricordo positivo dei dieci anni assieme a Katia: ma a un certo punto nella vita accadono delle cose e si subiscono interferenze, si ha voglia di fare scelte diverse” aveva raccontato la Graci, ammettendo però che “qualcosa si era rotto”. Come aveva spiegato la diretta interessata, la gravidanza della Graci aveva portato l’agenzia che le seguiva a prendere posizione perché il duo non si fermasse e recitasse almeno una. “Noi eravamo gestite da un’agenzia… Non è stato giusto, è stata una scorrettezza, ma ero incinta e non avevo voglia di arrabbiarmi e ho lasciato correre: Avrei avuto bisogno che Katia ci fosse, ma non c’è stata: poi ci siamo riviste e chiarite ma era tardi” aveva aggiunto spiegando che ciò che avevano costruito in 10 anni è andato perso. “Quel noi è finito” aveva detto una volta la Follesa: tuttavia entrambe ammettono di essere ancora amiche, anche se professionalmente sono distanti, e di sentirsi a volte, ridendo assieme come ai vecchi tempi.











