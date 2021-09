Katia Follesa/ “Perdere peso è stato fondamentale: ho una malattia al cuore”

Katia Follesa è pronta a sbarcare in prima serata su Real Time con il nuovo game show D’amore e d’accordo, reboot della storica trasmissione Mediaset Tra moglie e marito andata in onda su Canale 5 tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. In questa versione, la comica aprirà le porte del suo salotto a 15 coppie vip pronte a mettersi alla prova e a sfidarsi a colpi di domande sul loro rapporto.

Katia Follesa è diventata famosa dopo Zelig nel 2004, ma in tempi recenti l’abbiamo vista anche cimentarsi alla conduzione di Cake Star, sempre su Real Time. Degna di nota la sua partecipazione al programma di Amazon Lol – Chi ride è fuori, dove si è classificata soltanto seconda dietro al collega Ciro Priello.

Katia Follesa parla della sua dieta

Chi l’ha seguita nel suo percorso televisivo da Zelig a oggi si sarà sicuramente accorto del suo dimagrimento: Katia sostiene di aver perso più di 20 chili, e questo per lei è stato importantissimo sotto l’aspetto della salute. “Mi trovo bene”, ha raccontato al settimanale F, “ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone. Per me perdere peso è stato fondamentale per la salute: ho un problema congenito al cuore”.

Non tutti sanno che Katia ha ereditato dal padre la cardiomiopatia ipertrofica, una malattia genetica del cuore che causa un ispessimento delle pareti cardiache. “Ho seguito un percorso medico con un nutrizionista e ancora oggi, dopo un anno, faccio sport con un personal trainer tre volte a settimana. Ho rinunciato a uno stile di vita ‘pasticcione’ per essere più reattiva, perché spesso avevo vuoti e sonnolenza”, si legge ancora nell’intervista.

Katia Follesa e il rapporto con la figlia Agata

Oggi Katia ha 45 anni ed è nel pieno della popolarità. Il suo problema al cuore, coniugato al fatto di essere in sovrappeso, avrebbe potuto causare delle conseguenze molto gravi, ma Katia le ha evitate giocando d’anticipo. Ora, oltre al lavoro, si gode la vita da mamma in compagnia di Agata, la bambina nata nel 2010 dalla sua relazione con il collega comico Angelo Pisani.

Katia e Angelo stanno insieme dal 2006, vale a dire da 15 anni, mentre Agata oggi ha 11 anni. Per il resto, Katia Follesa continua a essere sotto stretto controllo medico e ad assumere i farmaci necessari per limitare i sintomi della sua malattia.

