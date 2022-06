Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show 2022?/ Contesa tra Carlo Conti e Signorini ma…

Katia Ricciarelli a Tale e Quale show 2022?

Katia Ricciarelli sarebbe più che pronta a tornare in TV dopo la lunga avventura al Grande Fratello Vip 6 e, a quanto pare, sarebbe anche contesa tra due conduttori da prima serata. Da giorni ormai circola l’indiscrezione che vorrebbe la soprano vicina al ritorno al reality condotto da Alfonso Signorini ma, questa volta, come opinionista. Un’indiscrezione che troverebbe conferma anche da quanto svelato nelle ultime ore da Dagospia.

Katia Ricciarelli e Amanda Lear nuove opinioniste al GF Vip 7?/ "Come stanno le cose"

Secondo il celebre portale di Roberto D’Agostino, non solo Signorini la vorrebbe accanto a lui per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma anche Carlo Conti sarebbe interessato ad averla nel cast della prossima edizione di Tale e quale Show. Infatti si legge: “Tale e Quale Show attinge a piene mani dal Grande Fratello Vip: quasi confermati Alex Belli e Davide Silvestri. In pole position Pamela Prati pronta al grande rientro in tv. Katia Ricciarelli in forse anche perché la vorrebbero come opinionista al GF Vip anche se lei preferirebbe il programma di Carlo Conti.”

Alfonso Signorini vuole Katia Ricciarelli opinionista del GF Vip/ Ma Carlo Conti...

Katia Ricciarelli contesa tra Grande Fratello Vip e Tale e Quale

Tale e Quale show 2022 attingerebbe, dunque, al cast dello scorso Grande Fratello Vip per alcuni dei suoi nuovi concorrenti e, tra questi, potrebbe essersi anche Katia Ricciarelli. Tuttavia le cose sulla cantante sono ancora molto in bilico. Secondo Pipol TV, infatti, Katia Ricciarelli sarebbe invece lontana da Tale e quale show, nonostante il suo desiderio di parteciparvi. Ma ancora Pipol TV, qualche giorno fa, scriveva sul GF Vip: “Al contrario dei rumors (infondati) Katia Ricciarelli non farà parte del cast del reality nella prossima edizione come opinionista.”

Katia Ricciarelli "Rottura Manuel e Lulù? Sapevo sarebbe finita"/ "Lei effimera"

Quale sarà, dunque, il destino della cantante per la prossima stagione televisiva?











© RIPRODUZIONE RISERVATA