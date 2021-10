Katia Ricciarelli attacca Gianmaria Antinolfi/ “Non costruisce nulla e alla fine si autodistrugge”

Katia Ricciarelli per l’ennesima volta ha minacciato di fare le valigie e lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Cos’è successo questa volta? Alla soprana non piace essere presa in giro e si è scagliata contro Miriana Trevisan perché nonostante l’evidenza le ha detto che tra lei e Nicola Pisu non c’è stato nessun bacio a stampo. La cantante lirica ha urlato in faccia agli inquilini che sono tutti bugiardi e che lei non ci sta a passare per la “bacchettona” di turno.

In particolare si è infuriata dopo l’intervento di Adriana Volpe che ha detto: “Miriana sei bellissima, sei single, non ti devi vergognare di nulla“. L’arrabbiatura le è passata, quando Signorini le ha mostrato le immagini del suo adorato cane. Nei giorni successivi alla puntata di lunedì Katia è tornata sull’argomento e non sopportando l’ipocrisia, ha mostrato fastidio nei comportamenti di Miriana e Gianmaria Antinolfi.

Katia Ricciarelli: le dure critiche a Gianmaria e Miriana

Katia Ricciarelli considera i suoi compagni di viaggio poco corretti e poco onesti anche nei confronti del pubblico che li guarda. Gianmaria Antinolfi lo ha battezzato il latin lover della mutua: “Non sa fare altro e non prende posizione. (…) Gode nel vedere donne che discutono per lui, ma non costruisce nulla e alla fine si autodistruggerà“.

Anche su Miriana ha detto la sua: “L’altra invece non ne parliamo neanche. Santa Maria Goretti, ormai l’ho battezzata così Miriana. Io devo lasciarla stare? E chi ve la tocca. Con la scusa del suo mondo… Io voglio essere coerente”. Una buona parte del pubblico considera le reazioni di Katia esagerate e qualcuno le ricorda i suoi tempi trascorsi. C’è addirittura chi reputa più divertente la contessa De Blanck a lei. I fan di Miriana non vedono l’ora di mandarla a casa con il televoto…

