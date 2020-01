Katia Ricciarelli/ “Baudo e Luciana Littizzetto bacio fuori luogo” e su Giurato…

Ospite nel salotto di Domenica In, Katia Ricciarelli si toglie qualche piccolo sassolino dalla scarpa: complici i filmati che ripercorrono il suo passato televisivo e quello del suo ex marito, Pippo Baudo, il celebre soprano svela di non aver gradito quel bacio di scena che il conduttore, nel lontano 2003, si scambiò con Luciana Littizzetto al Festival di Sanremo. “È un gioco dai!”, ha esordito con il sorriso Mara Venier. “Eh insomma”, ha sottolineato lei visibilmente stizzita. “L’ho trovata una cosa abbastanza fuori luogo – ha aggiunto la diva – perché per fare ridere non occorre fare questo”. La padrona di casa le ha ricordato quindi quel bacio appassionato che lei ha dato a Luca Giurato sempre per motivi di scena in una lontana Domenica In. La Ricciarelli, però, ha alzato il velo su un simpatico retroscena, svelando di non essersi potuta, in alcun modo, opporre a quel contatto. “Quello mi ha violentata, te lo posso assicurare!”, ha detto la diva a Mara Venier. “Non ho potuto esimermi dallo stare al gioco! Io pensavo a un bacetto così – ha precisato Katia Ricciarelli – invece mi ha preso e…”. È a questo punto che l’ospite di Domenica in ha deciso di lasciar cadere il discorso senza aggiungere altro, ma non ha rinunciato a chiedere conferma alla padrona di casa: “Luchino… Ma non te lo ricordi più? – ha chiesto l’ospite – Era molto vivace, intraprendente, anzi che no!”.

