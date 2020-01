Domenica In/ ospiti: Katia Ricciarelli e Teo Teocoli da Mara Venier

La nuova puntata di Domenica In, in onda oggi, domenica 19 gennaio alle 14.00 su Rai1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, si apre con una intensa intervista alla soprano e attrice Katia Ricciarelli, che quest’ anno festeggia 50 anni di gloriosa carriera. Teo Teocoli interverrà in studio interpretando alcuni dei suoi celebri personaggi e facendo divertire il pubblico. L’attrice Veronica Pivetti si racconterà a 360° con una intervista parlando della sua carriera e del suo ultimo romanzo “Per sole donne”, che sta già avendo un apprezzabile successo di critica e di vendite. La Pivetti inoltre, è tornata anche su Rai3 con la nuova stagione di “Amore criminale”.

Domenica In, ospiti e anticipazioni di Mara Venier

Spazio con Mara Venier per una intervista allo chef Joe Bastianich che racconterà alla conduttrice l’evoluzione che sta dando alla sua vita, rincorrendo la sua grande passione per la musica, per poi esibirsi in studio cantando il singolo ‘Nonna’ (97 years), dedicato alla sua adorata nonna Erminia. “Io vengo da una famiglia di ristoratori -rievoca Bastianich intervenuto ieri come testimonial della nuova edizione (quella 2020) di MySelection di McDonald’s – mia madre (Lidia, ndr) era cuoca, mio padre (Felice Bastianich, ndr) aprì un ristorante nel Queens, a New York, dove i miei si trasferirono dall’Istria, la loro terra d’origine”. “Uno dei ricordi ancora vividi nella mia memoria -ha raccontato Bastianich- è l’emozione che provavo quando andavo da McDonald’s con i miei genitori. Non sto facendo della retorica d’occasione, vi assicuro che per un ragazzo, figlio di immigrati italiani, andare da McDonald’s era un evento che ti faceva sentire veramente americano”. Nel corso della nuova puntata di Domenica In, ci sarà spazio per il prossimo Sanremo 2020 con un lungo talk show con protagonisti: Dario Salvatori, Marino Bartoletti ed Emanuela Castellini. Con loro anche due cantanti che hanno partecipato al Festival: Francesco Facchinetti e Briga.

