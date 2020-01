KATIA RICCIARELLI/ “Mara Venier ti ho sempre nel cuore” (Domenica In)

Katia Ricciarelli è la prima ospite di Mara Venier a Domenica In. La regina della domenica televisiva la introduce: “ieri è stato il suo compleanno, lei è come una sorella per me” e presenta Katia che ironizza sull’età: “faccio 50 anni di età e 74 di carriera”. La soprana racconta come l’amicizia con Mara sia qualcosa di davvero speciale: “anche se non ci vediamo anche a distanza di tempo, io ti ho sempre nel cuore e come se ti avessi incontrato ieri o l’altro ieri” con la Venier che replica “nei momenti importanti ci siamo sempre state, quando tutto va bene e c’è allegria ci sono tante persone, poi nei momenti difficili si ci si ritrova da soli”. Un’amicizia sincera quella che lega Katia Ricciarelli a Mara Venier, amiche per la pelle fuori e dentro la tv. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Katia Ricciarelli: il dramma del tentato suicidio per colpa di…

Katia Ricciarelli sarà protagonista questo pomeriggio nel salotto di “Domenica In”: la 74enne soprano originaria di Rovigo ed ex compagna del conduttore Pippo Baudo torna di fatto da Mara Venier, dove era già stata ospite, per raccontarsi e probabilmente anche per parlare delle rivelazioni fatte di recente e che hanno destato molto clamore. Infatti nel corso di una recente partecipazione a “Verissimo”, la bionda attrice e cantante lirica ha ammesso su esplicita domanda di Silvia Toffanin di aver avuto in una circostanza ha provato a togliersi la vita: “Sì, ero distrutta: un’infanzia come la mia, senza padre, mi faceva credere che quella fosse la mia strada” ha raccontato la Ricciarelli, spiegando però anche in che modo poi è riuscita a superare il trauma legato a una sua iniziale volontà di farsi suora. Infatti quando il frate benedettino che voleva farla entrare in convento la andò a trovare in ospedale, la futura signora Baudo gli tirò un ceffone fortissimo e in quella fu per lei una sorta di catarsi che le ha permesso di andare avanti e trovare poi la sua strada. Anzi a tal proposito ha pure ritrovato il sorriso, scherzando sulla vicenda con la Toffanin: “Ma mi ci vedete a fare la suora?”.

KATIA RICCIARELLI, “VOLEVO FARMI SUORA, POI HO TENTATO IL SUICIDIO”

Ad ogni modo, al di là della rivelazione di qualche giorno fa, è probabile che Katia Ricciarelli nella lunga chiacchierata di questo pomeriggio con Mara Venier tornerà pure sull’amore con Pippo Baudo e poi l’allontanamento a seguito della loro separazione, evento che all’epoca (era il 2004) destò molto scalpore e che tenne la soprano e lo storico conduttore Rai per molto tempo distanti. Solo di recente i due si sono in qualche modo riappacificati e a rivelarlo è stata proprio la 74enne artista di Rovigo che ha raccontato le circostanze di questo incontro e il modo in cui i due ex coniugi hanno deciso di seppellire l’ascia di guerra. Ospite a “La Vita in Diretta” la Ricciarelli aveva infatti spiegato che lei e il Pippo Nazionale hanno avuto modo di incontrarsi in quel della splendida cornice dell’Arena di Verona, dove si celebravano i primi 50 anni di carriera della soprano. Insomma, un’occasione speciale che è servita ai due per mettere una pietra sopra tanti anni di mezze frasi dette attraverso la stampa, silenzi e pure qualche fraintendimento: a dire la verità non si è trattato di un incontro fisico (che c’era già stato in precedenza) ma un gesto di riavvicinamento fatto proprio da Baudo che, messo da parte l’orgoglio, le ha inviato un messaggio che la diretta interessata pare abbia apprezzato particolarmente. “Per me è stata un’emozione bellissima e mi sarebbe spiaciuto molto se non fosse arrivato quel messaggio” ha chiosato.

PRIMA DI BAUDO L’AMORE PER JOSE’ CARRERAS, “L’HO SEDOTTO COSI’…”

E a proposito dei suoi amori, Katia Ricciarelli ha avuto modo in diverse occasioni di parlarne, ovviamente con la consueta ironia che la contraddistingue, ricordando non solo episodi della sua vita coniugale con Pippo Baudo ma anche altre storie… o presunte tali. “Una volta ho fatto impazzire persino un frate” aveva scherzato la soprano in presenza di Piero Chiambretti, accennando alla vicenda del monaco benedettino di cui sopra e che pare si fosse invaghito di lei quando era giovane e del modo con cui questo le raccontasse tante frottole affinché lei non si fidanzasse con nessuno. Tuttavia una delle storie più importanti della Ricciarelli al di là del matrimonio col presentatore Rai è stata quella col quasi coetaneo José Carreras: col tenore spagnolo a detta della diretta interessata fu un vero e proprio colpo di fulmine in pochi secondi perché lui era “un birichino simpatico”. La loro relazione era durata circa tredici anni e la Ricciarelli ha ricordato come, di fronte alla ritrosia di Carreras, fu lei a fare il primo passo per vincerne la timidezza: “Gli feci bere due-tre bicchieri di Sambuca per farli prendere coraggio” ha raccontato, alludendo sibillinamente al fatto che subito dopo tra di loro è esplosa una incontenibile passione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA