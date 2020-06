Katia Ricciarelli “cantanti lirici troppo grassi”/ “Non va bene per il diaframma”

Pubblicità

Katia Ricciarelli lancia l’allarme per i cantanti lirici. La cantante, dal salotto di Io e Te di cui è una presenza fissa, aprofitta della lettera di una telespettatrice che le ha chiesto un consiglio su come far desistere la suocera dal preparare la parmigiana per il suo compleanno, approfitta per parlare di cucina ed esortare tutti i cantanti lirici a controllare l’alimentazione. “Ma per chi fa il tuo mestiere, la dieta fa la differenza?“, chiede Pierluigi Diaco. “Assolutamente no. Ci sono anche quelli che dicono che le acciughe fanno bene alla gola, alle corde vocali ma non è vero. Bisogna essere attenti a non prendere centinaia di chili perchè specialmente adesso, i cantanti lirici sono quasi tutti enormi. Non grassi, enormi e questo non va bene perchè questo non ti aiuta con il diaframma. Come fai a muovere il diaframma con questo peso?”, chiede la Ricciarelli. “E’ una denuncia pubblica della regina della lirica quindi prendetela per quella che è”, commenta Pierluigi Diaco.

KATIA RICCIARELLI E LA CUCINA: “SO CUCINARE, MA SE VIENE UN UOMO A CASA…”

Dopo aver lanciato l’allarme per la salute dei cantanti lirici, Katia Ricciarelli svela il suo rapporto con il cibo ammettendo di cavarsela bene in cucina. “Se viene un ometto a casa, cosa gli prepari?”, chiede Diaco. “Possibilmente niente, non perdiamo tempo in chiacchiere”, risponde la cantante. “Non si perde il tempo in chiacchiere, in cibo. Meraviglioso”, commenta il conduttore di Io e Te. Katia, poi, sulla sua capacità di cucinare, aggiunge: “so cucinare, però, come nella vita, uso il buon senso vuol dire che quando ho degli ingredienti fantastici sono convinta che vengano delle ricette poi altrettanto buone. Poi il dosaggio non te lo dico perchè ad esempio faccio un barile di polenta perchè sbaglio le dosi, ma il cibo è buono”, conclude.



