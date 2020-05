Pierluigi Diaco/ “Io e te riparte dal valore della speranza” (Domenica In)

Pubblicità

Pierluigi Diaco ospite della nuova puntata di “Domenica In“, il contenitore televisivo della domenica condotto con grandissimo successo di pubblico da Mara Venier su Rai1. Il giornalista e conduttore sarà ospite a pochi giorni dal ritorno in tv su Rai1 con la nuova stagione del programma “Io e te” in partenza da lunedì 1 giugno dalle ore 14.00 su Raiuno. Quale occasione migliore per raccontare qualche piccola anticipazione sulla nuova edizione del programma che vedrà Diaco incontrare e intervistare proprio la zia Mara. Ad annunciarlo è stato proprio il giornalista su Instagram con un lungo post dedicato alla Venier: “amica, sorella e alleata, avremo comunque due occasioni per tornare ad abbracciarci almeno con gli occhi (sperando di farlo presto per davvero). Domenica 31 Maggio mi collegherò dagli studi di Io e Te con la regina di Domenica In e il giorno dopo avrò l’onore di accoglierla in studio per la prima puntata”. Non solo, nel post che ha visto Diaco pubblicare una foto con tanto di abbraccio con la zia Mara ha scritto: “di abbracci con Mara Venier ne abbiamo consumati tanti, in privato e davanti alle telecamere. Mai come oggi mi manca stringerla forte”.

Pierluigi Diaco: “Io e te? Rimane l’intervista di apertura al personaggio famoso e…”

Pierluigi Diaco è pronto a ripartire con le nuove puntate di “Io e te”, il programma pomeridiano della Rai in onda da lunedì 1 giungo 2020 alle ore 14.00 su Rai1. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il giornalista e conduttore ha anticipato da dove ripartirà con il suo programma: “da uno stato d’animo e da un valore. E cioè la speranza, che in questo momento attraversa ognuno di noi grazie anche al senso di solidarietà e al comune sentire che ci hanno unito in questi mesi. E la tenerezza che ci hanno insegnato le immagini di chi ha aiutato i malati e ha tenuto aperto il Paese”. Non solo, Diaco ha anche anticipato come sarà suddiviso il programma: “rimane l’intervista di apertura al personaggio famoso. A seguire ci sarà l’ascolto di una canzone, accompagnato da delle immagini. Poi la posta di “Io e te” e le storie d’amore delle coppie over 70 che stanno insieme da una vita. Invece nell’ultima parte abbiamo tolto il talk e, visto l’affetto che il pubblico ha dimostrato verso il mio bassotto, l’abbiamo sostituito con “Gli amici di Ugo””.

Pierluigi Diaco, tutte le novità di “Io e te”

L’edizione 2020 di “Io e te” di Pierluigi Diaco riparte con delle importanti novità. Quest’anno, infatti, non si saranno Valeria Graci e Sandra Milo, compagne della passata edizione, ma a fare da spalla al giornalista e conduttore ci saranno: Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli. A Tv Sorrisi e Canzoni Diaco ha anticipato: ” Santino Fiorillo è l’esperto di dive del passato, mentre Katia Ricciarelli è la regina della lirica. Sono onorato di averla al mio fianco. Per lei sarà un cambio di vita importante perché dal lago di Garda si trasferirà a Roma per tutta l’estate”. Non solo, Diaco ha anche raccontato come è stata la sua Fase 2 dopo due mesi di lockdown per via dell’emergenza Coronavirus: “sto vivendo con gioia e prudenza che è maggiore rispetto al passato. Ma mi fido molto degli italiani, sono capaci di prendersi le proprie responsabilità”.



