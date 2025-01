Nata nel 1946, Katia Ricciarelli è originaria di Rovigo, dove è venuta al mondo in una famiglia povera. La madre, Molara, ha dovuto crescere da sola tre figlie, senza il supporto del marito, che era partito come volontario per la campagna di Russia. Dopo la morte di questo, la donna si è trovata a doversi far carico di tutte le incombenze della vita quotidiana, in primis il sostentamento delle sue figlie. Katia è nata però non da quell’uomo morto in guerra, bensì da una relazione extraconiugale con un uomo conosciuto in Germania, durante un soggiorno di lavoro all’estero.

La Ricciarelli è sempre stata appassionata di canto e musica. Fin dall’adolescenza ha infatti mostrato una propensione per il mondo della musica, svolgendo però una serie di lavori diversi per sostenersi e per aiutare la famiglia. Ha fatto, tra le altre cose, anche l’operaia in una fabbrica di mangiadischi. Nel frattempo ha frequentato il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e il suo debutto in teatro è arrivato nel 1969 a Mantova con La boheme. Nel 1971 ha poi vinto il Concorso internazionale voci verdiane della Rai, arrivando così ad esibirsi nei più grandi teatri del mondo.

Katia Ricciarelli, chi è la soprano con ruoli da attrice in tv

Katia Ricciarelli si è esibita nei più grandi teatri del mondo come quelli di Milano, Londra, New York, Chicago e molti altri ancora. Negli anni 2000 ha poi affiancato alla sua carriera da soprano, anche quella da attrice, prendendo parte a film e fiction come Carabinieri e Un passo dal cielo. Nel film La seconda notte di nozze ha persino vinto un Nastro d’argento. Nel 2021 ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, celebre è il lungo matrimonio che ha visto unita Katia Ricciarelli a Pippo Baudo: i due sono stati insieme dal 1986 al 2004, quando si sono separati senza avere figli.