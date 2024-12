Maria Luisa e Anna, le sorelle di Katia Ricciarelli: una storia drammatica

La vita familiare di Katia Ricciarelli è stata segnata da molti drammi che riguardano anche le sue due sorelle Maria Luisa e Anna Ricciarelli. La celebre cantante ha raccontato in precedenti interviste di avere oggi un solo legame ancora in vista ed è la sorella Anna, che purtroppo è malata e vive in una RSA. Diversa invece la storia di Maria Luisa, sorella che Katia Ricciarelli ha perso da giovane.

Maria Luisa Ricciarelli è morta a 29 anni in un drammatico incidente. Era il 1961: la donna, suo marito e la loro bambina stavano raggiungendo casa a piedi quando la piccola Stefania chiede al padre di allacciarle la scarpa. Maria Luisa lo anticipa e si china ad allacciargliela ma, in quel momento, un’auto la travolge, uccidendola. Un evento drammatico, che ha cambiato la vita di Katia e, soprattutto, di mamma Molara, che ne uscì distrutta.

Anna Ricciarelli vive in RSA, la sorella Katia: “È l’unico legame che mi resta”

Anna, la seconda delle due sorelle di Katia Ricciarelli, è viva ma malata e in RSA. “Lei è l’unico legame che ho.” ha raccontato la cantante lirica in una delle sue ultime interviste a Verissimo. “Vado anche a trovarla ma non c’è. È su una sedia a rotelle, mi guarda così… ogni tanto vedo una luce nei suoi occhi, sembra che capisca… Io allora non so che fare, le sorrido.” ha aggiunto, spiegando come invece la musica sia spesso l’unico mezzo di comunicazione con la sorella. “Da giovane era una ballerina straordinaria di rock and roll, ballava per ore insieme a suo marito”, ed è proprio cantando una canzone rock che Anna ha ricordato per un attimo quei momenti passati, finendo per ballare insieme alla sorella Katia. “È anche per questo che la musica è importante”, ha insistito infine la cantante.