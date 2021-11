Katia Ricciarelli choc contro Miriana Trevisan/ “Le tiro una scarpa in testa”

Miriana Trevisan ha nominato Katia Ricciarelli

Nuovi scontri nella casa del Grande Fratello Vip dopo le nomination palesi. Miriana Trevisan ha votato Katia Ricciarelli, finita al televoto, che ha reagito in malo modo e attaccando l’ex velina. “Ti ignorerò completamente da qui in avanti. Non hai fatto una bella figura. Mi vieni sempre dietro. Sei una traditrice, mi vieni sempre dietro per aiutarmi e poi mi pugnali… Spero di uscire così non mi nomini più. Non accetto queste motivazioni”, ha detto la soprano subito dopo le votazioni. “Non è una pugnalata è una votazione. Non sapevo chi votare e ho detto una persona fortissima”, si è difesa la Trevisan, aggiungendo che è facile prendersela con lei che è gentile con tutti. La discussione è andata avanti, con l’intervento anche di Alex Belli che ha sostenuto la teoria di Katia.

Il duro attacco di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli non ha proprio digerito la nomination di Miriana Trevisan e l’ha attaccata duramente davanti a tutti: “Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me. Sei una bugiarda, io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto”. Poi l’ha definita una “santina” e “una finta santa”: “Sei una Santa Maria Goretti! Sei fiera di essere Miriana Trevisan? No cara, non devi esserne fiera. Aveva ragione Nicola, sei una gran bugiarda e vai a raccontare bugie alle altre”. Alla nuova arrivata Patrizia Pellegrino, la Ricciarelli ha raccontano delle premurose cure della Trevisan, di rifarle il letto e cambiarle le lenzuola. Infine si è lasciata andare ad affermazioni molto forti che hanno fatto discutere sul web: “Che str***a, le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle”.

⚠️⚠️💣 KATIA CONTRO MIRIANA “Sta stronza, gli tiro una scarpa in testa che le faccio un buco” 😳 #gfvip pic.twitter.com/MNTdozGhDy — edoardo (@edosenzaemoji) November 23, 2021

