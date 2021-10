Katia Ricciarelli/ Contro Miriana Trevisan ma il web la critica: “Da che pulpito…”

Katia Ricciarelli ha criticato duramente Miriana Trevisan per aver bacato Nicola Pisu. L’altra notte, dopo una notte di festeggiamenti per il compleanno di Manila Nazzaro, i gieffini hanno chiesto a gran voce un bacio tra Miriana e Nicola Pisu. Dopo un bacio i due hanno trascorso la notte insieme, ma la risveglio Miriana ha precisato che il figlio di Patrizia Mirigliani non è l’uomo che vorrebbe al suo fianco.

Katia Ricciarelli ha tradito Pippo Baudo con Giucas Casella?/ Rivelazione hot al GF

Nonostante tra i due non sia successo niente di compromettente, Katia Ricciarelli ha inveito contro l’ex velina: “Io domani nominerò Miriana sicuro. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Poi ho anche pensato a casa c’ha un figlio questa”. Non è mancato un faccia a faccia tra le due, in cui Miriana ha cercato di giustificarsi dicendo che si è trattato solo di uno scherzo.

KATIA RICCIARELLI/ "Gianmaria Antinolfi ha qualcosa di misterioso, mi intriga"

Katia Ricciarelli: criticata dal web per gli attacchi alla Trevisan

Il popolo del web, però, non ha apprezzato le dure critiche di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan. Su Twitter in tanti hanno definito ipocrita l’atteggiamento del soprano: “Da che pulpito Katia… lei che si sbaciucchia con Alex, rompendoci le pal*e con quei teatrini disgustosi che piacciono solo al conduttore!” e “Katia è andata con chiunque, pure con Giucas Casella, e adesso fa la morale a Miriana, io mi stupisco sempre di più”, hanno scritto due utenti.

E ancora: “Ora, rispetto per la sua età, la sua carriera e tutto, ma questo vecchiume ha un po’ tanto rotto le palle. Solo perché scegli di non divertirti in un certo modo, non significa che sei autorizzata a giudicare chi lo vuole fare”. Questa sera assisteremo a un confronto tra Katia e Miriana? L’ex moglie di Pippo Baudo nominerà la ex velina?

ALEX BELLI E KATIA RICCIARELLI SU SAMY YOUSSEF "DEVE ADEGUARSI"/ "Non è cattivo ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA