Katia Ricciarelli: “Delusa da Manila e Miriana”/ “Le Selassiè? Solo trucco e…”

Nella casa del Grande Fratello Vip ha vissuto per cinque mesi e mezzo. Oggi che è tornata alla sua vita, Katia Ricciarelli, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 9 marzo, ripercorre quella che è stata la sua avventura nel reality soffermandosi su alcune persone. Sin dalle prime settimane di convivenza, Katia Ricciarelli aveva legato molto con Manila Nazzaro. Un rapporto che, settimana dopo settimana, è diventato sempre più forte fino alla rottura definitiva. Al magazine diretto da Alfonso Signorini confessa di essere stata molto delusa dall’ex Miss Italia.

“Mi ha deluso Manila, perché avremmo dovuto chiarirci da persone adulte. E anche Miriana. Penso di meritare rispetto e, se qualcuno non lo fa, vado sopra le righe. Per questo ho deciso di uscire. Dopo cinque mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo”, ha spiegato la Ricciarelli.

Durante il lungo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si è scontrata spesso con Jessica, ma soprattutto con Lulù Selassiè. Dopo essere stata eliminata, la cantante lirica ha preferito non salutarle e, nell’intervista rilasciata a Chi, ribadisce la propria opinione sulle sorelle Selassiè sulle quale ha espresso il proprio parere anche Nathaly Caldonazzo.

“Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine: il trucco, il parrucco, il vestito, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa. Troppa esteriorità e poca interiorità”. Nel corso della semifinale della sesta edizione del reality show, ci sarà modo per un nuovo confronto in studio? Lo scopriremo domani sera nel corso della penultima puntata del reality show.

