Katia Ricciarelli: “è una paracu*ata”/ Imbarazzo a Io e Te, Pierluigi Diaco…

Katia Ricciarelli, sempre schietta e sincera, imbarazza Pierluigi Diaco nella puntata di Io e Te del 1° luglio. Prima di lasciare spazio alla musica lirica, la Ricciarelli esordisce così: “Ho un sacco di lettere e un sacco di richieste. Io sono molto felice di questo perchè vuol dire che seguono il programma. Voi continuate a scrivere e a dirci i vostri desideri, quello che volete sentire. Noi faremo l’impossibie”. Katia Ricciarelli, nello spazio dedicato alla musica lirica oggi dedicato a Mirella Freni e Raina Kabaivanska, racconta la scelta del giorno caduta su “Io sono l’umile ancella”, aria dell’Adriana Lecouvreur. La Ricciarelli spiega così la storia: “Questa grande attrice che è sul palco e impersona l’Adriana è un’attrice di prosa. Quindi sta ripassando la parte tutta conciata da odalisca nel backstage. C’è il principe che va a trovarla e lei come fanno tutte le dive cosa fa? Io non merito tutto questo. In sostanza io sono l’umile ancella del genio creator. Lui mi offre la favella e io la diffondo quindi sono una che trasmette ciò che leggo, ma c’è già chi ha fatto tutto questo. E’ una paracu*ata questa”, afferma in diretta la Ricciarelli dice riferendosi alla storia dell’opera.

KATIA RICCIARELLI, GAFFE IN DIRETTA A IO E TE

La schiettezza di Katia Ricciarelli spiazza Pierluigi Diaco che, di fronte alla parola della cantante, reagisce così. “Ridillo un’altra volta e lo sentiranno anche i muri. L’hai detto una volta, basta”, afferma Diaco riferendosi alla paroa paracu*ata detta più volte dalla Ricciarelli. “Oggi guardandoti negli occhi capisco che è una giornata curiosa per te. cos’è successo atia?”, chiede Diaco. “Nulla”, è la risposta di Katia. “Sei sicura? Dici la verità?”, insiste ancora Diaco. “Sempre la verità”, conclude la Ricciarelli lasciando poi spazio alla musica lirica. Ancora una volta, dunque, Katia Ricciarelli è riuscita a sorprendere Diaco e il pubblico di Raiuno.



