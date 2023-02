Katia Ricciarelli elogia la Toffanin e punge Barbara D’Urso a Verissimo/ “Conduttrici come te non ce ne sono”

Katia Ricciarelli elogia Silvia Toffanin e imita Barbara D’Urso a Verissimo

Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Verissimo. La celebre cantante lirica si è raccontata senza freni a Silvia Toffanin, alla quale ha alla fine fatto dei complimenti per il suo modo di accogliere gli ospiti. Complimenti che si sono però conclusi con una frecciatina ad un’altra nota conduttrice di Canale 5: Barbara D’Urso.

“Ti ammiro molto – ha detto la Ricciarelli a Silvia Toffanin -, hai grande classe, non ce ne sono come te (di conduttrici, ndr).” ha aggiunto. E, di fronte alla modestia della Toffanin, la cantante ha poi incalzato su questa strada: “Dai, vorrei dire che ce ne sono poche ma… non me ne vogliano le altre ma io dico la verità. Veramente.” A questo punto la Ricciarelli, ridendo, ha annunciato: “Ora ti faccio una cosa…”, così si è toccata il petto e ha bisbigliato “Il mio cuore è tuo”.

Katia Ricciarelli, la stoccata a Barbara D’Urso non passa inosservata

Ovviamente il gesto ha subito richiamato alla mente il celeberrimo saluto di Barbara D’Urso al suo pubblico, tant’è che Silvia Toffanin ha a sua volta scherzato: “Il mio cuore è tuo e del tuo pubblico”. L’imitazione della Ricciarelli, seguita alle parole di elogio alla Toffanin a discapito delle altre conduttrici, è parsa al popolo del web una chiara frecciatina della cantante lirica alla presentatrice di Pomeriggio 5.

