Katia Ricciarelli fuori onda si organizza per nominare Manila Nazzaro/ “È bugiarda”

Katia Ricciarelli è stata protagonista della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6. Dopo aver criticato l’appassionato bacio tra Soleil e Delia, la cantante lirica ha avuto un acceso confronto con Alex Belli: “L’amore è un’altra cosa… Io non amo quelli che esibiscono l’amore, non mi piace. Sei bugiardo, non ci riesci a fregarmi”. Ma non è tutto. Durante un fuori onda, infatti, la Ricciarelli si è organizzata con Kabir Bedi e Giucas Casella per nominare Manila Nazzaro, con cui sembra ormai naufragata l’amicizia dei primi mesi. Ecco cosa ha detto la soprano: “Stasera succeda quel succeda, io… Manila, subito. È bugiarda. Sono due, le madonne… quel che devo dire lo dico, sono stata zitta troppo. Non è finita ancora, ce n’è per tutti stasera. Sono stanca”.

Katia Ricciarelli in nomination

Le parole di Katia Ricciarelli non sono sfuggite agli utenti del web, che seguono la diretta 24 ore su 24. Lo staff di Manila Nazzaro ha così condiviso su Twitter il video del momento in cui Katia Ricciarelli si accordava per nominare Manila, richiamando l’attenzione di Alfonso Signorini e delle due opinioniste in studio. Al momento delle nomination, la Ricciarelli ha confermato il suo voto per l’ex Miss Italia, dispiaciuta di non poter nominare anche Miriana Trevisan. Purtroppo però a prendere più voti è stata proprio la cantante lirica, votata da Manila, Marina, Alessandro Basciano e anche da Lulù Selassié. Per questa settimana, quindi, sono ufficialmente al televoto: Davide Silvestri, Katia e Nathaly Caldonazzo. Sarà Katia a dover abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello?

