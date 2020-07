Katia Ricciarelli ha un fidanzato?/ Diaco: “So che nel tuo hotel frequenti un…”

Katia Ricciarelli ha trovato l’amore tra gli autori di Io e Te? Titolare della rubrica La posta del cuore, la signora ricciarelli, nella puntata del 20 luglio, ha dato un consiglio ad un ragazzo di 29 anni che ha chiesto il suo aiuto non avendo ancora avuto rapporti intimi con una donna. Katia, così, gli consiglia di essere un po’ più deciso e passionale quando incontra una donna per cui prova interesse. “Conosco le donne, vorrei dirti tante cose e mi piacerebbe incontrarti”, aggiunge poi la Ricciarelli. Pierluigi Diaco, così, approfitta dello spazio dedicato ai problemi di cuore per indagare nella vita privata della cantante lirica. Il conduttore di Io e Te, così, si lascia andare ad una confessione svelando di essere a conoscenza di un gossip sulla vita sentimentale della signora Ricciarelli.

KATIA RICCIARELLI HA UN FIDANZATO? LA RIVELAZIONE IN DIRETTA DI PIERLUIGI DIACO

Pierluigi Diaco, durante la rubrica de “La posta del cuore”, indaga nel privato di Katia Ricciarelli. “Mi dicono, qui da via Teulada, dalla redazione e dai gossip che girano per lo studio che tu e l’autore Giannotti vi frequentate anche di domenica per decidere le pagine?”, è la domanda che pone Diaco alla cantante lirica. “Ci telefoniamo a tutte le ore”, ammette Katia. “Mi dicono che vi frequentate anche nel tuo hotel”, insiste Diaco. “Ebbene sì, ma non ti posso dire niente”, taglia corto la ricciarelli che, poco prima, aveva raccontato di aver dovuto rinunciare al ballo durante i 18 anni vissuti accanto a Pippo Baudo che, a detta della signora Ricciarelli, non sarebbe un provetto ballerino.



