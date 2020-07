Pierluigi Diaco, annuncio in diretta/ “Il mio cane Ugo non verrà più in studio…”

Ugo, il cane di Pierluigi Diaco, non sarà più presente nello studio di Io e Te. Ad annunciarlo è il conduttore durante la puntata della trasmissione di Raiuno del 16 luglio, prima d’intervistare Francesco Giorgino. Durante le prime settimane della seconda edizione di Io e Te, Ugo è stato una presenza fissa del programma e al cane Ugo è stata dedicata anche la rubrica “Gli amici di Ugo” in cui vengono raccontate le storie d’amore tra gli uomini e gli animali domestici. Nelle ultime ore, però, Diaco ha decido di non portare più in studio il suo cagnolino. Portando Ugo al parco, prima di raggiungere lo studio di Raiuno per la nuova puntata di Io e Te, Pierluigi Diaco ha capito che portarlo tutti i giorni in tv è un sacrificio per Ugo.

PIERLUIGI DIACO E LA DECISIONE SUL CANE UGO

Pierluigi Diaco ha deciso di lasciare il cane Ugo al parco con gli amici durante la diretta di Io e Te. Lo annuncia così il conduttore del programma di Raiuno. “Portarlo tutti i giorni significa togliergli la possibilità per tre ore, perchè deve stare qua di andare a far pipì. Magari c’è un problema con un cavo elettrico e quindi, per evitare tutto questo, Ugo passerà l’ora e quaranta di trasmissione con i suoi amici al parco”, dice Diaco. “Beato lui”, commenta Katia Ricciarelli. “Anche tu preferiresti stare al parco?“, chiede Diaco alla signora Ricciarelli. “Io sono felice così“, risponde la cantante lirica.



