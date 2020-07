Katia Ricciarelli “Ho ricevuto una proposta di nozze da un 55enne”/ “Sono emozionata”

Proposta di matrimonio per Katia Ricciarelli da parte di un 55enne. La rivelazione è arrivata direttamente da Pierluigi Diaco aprendo la rubrica “La posta del cuore” che la Ricciarelli cura all’interno della trasmissione Io e Te. “Senti Katia, gli autori mi hanno detto che non ti arrivano solo richieste di aiuto da parte di donne, ma ti arrivano anche proposte di matrimonio. Ne hai ricevuta una stamattina, so che te l’hanno consegnata“, rivela Pierluigi Diaco, protagonista nel corso della puntata di Io e Te del 13 luglio di uno scontro con Corinne Clery. “Ha 55 anni. Non ho guardato il nome e mi ha fatto una proposta di matrimonio secca”, spiega la Ricciarelli. “Gli hai risposto?“, chiede Diaco. “No perchè l’ho saputo stamattina. Andrò in albergo molto emozionata e poi vedrò il da farsi”, risponde la Ricciarelli.

KATIA RICCIARELLI E LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

Oltre a dare consigli d’amore alle donne che le scrivono per la rubrica “La posta del cuore”, Katia Ricciarelli riceve anche proposte di corteggiamento e di matrimonio. Ufficialmente single, nelle scorse puntate di Io e Te, la cantante lirica aveva rifiutato l’idea di poter diventare una tronista per trovare un innamorato. A sorpresa, però, oggi è arrivata una proposta di matrimonio ufficiale. La Ricciarelli accetterà? Pierluigi Diaco è pronto a raccontare tutto al pubblico di Io e te nelle prossime puntate della trasmissione. New entry rispetto alla scorsa edizione, la Ricciarelli è davvero una piacevole sorpresa per il pubblico di Raiuno a cui continua a raccontarsi senza filtri.



