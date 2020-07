Katia Ricciarelli: “qualcuno meni Pierluigi Diaco”/ “Tronista? Come mi sono ridotta”

Pierluigi Diaco fa infuriare Katia Ricciarelli. Il conduttore apre la nuova puntata di Io e Te svelando l’esistenza di un gran numero di corteggiatori per la Ricciarelli. “Riceviamo quotidianamente mail di persone che vorrebbero conoscerti e protarti a cena fuori”, esordisce il conduttore della trasmissione di Raiuno. “Basta che non debba pagare io”, replica un’ironica Ricciarelli che poi sottolinea di non aver avuto uomini tirchi nella sua vita. “Se conosci qualcuno che abbia intenzione di sposarsi va bene, ma io non posso concedermi così“, aggiunge poi la cantante lirica. “Quindi vai a cena solo con chi sarebbe disposto a convolare a nozze con te? Sarebbe disposta a sposarti qualora t’innamorassi?“, chiede un curioso Pierluigi Diaco. “Io non mi sono messa il vestito bianco quando mi sono sposata, vorrei mettere il vestito bianco”, risponde la Ricciarelli che poi lancia un appello ai pretendendi dell’artista.

PIERLUIGI DIACO: “NON CI SONO MOLTE DIFFERENZE TRA KATIA RICCIARELLI E TINA CIPOLLARI”

Di fronte alla voglia di Katia Ricciarelli di indossare l’abito bianco, Pierluigi Diaco esorta i corteggiatori della signora Ricciarelli a scrivere alla redazione di Io e Te. “Questa, solitamente, era la fascia oraria della mia amica Maria De Filippi con Uomini e Donne, il trono c’è e la tronista pure: Katia Ricciarelli”, afferma Diaco. “Dio come mi sono ridotta, la tronista”, replica stizzita la signora Ricciarelli. “Tra te e la Cipollari la differenza è che tu sei una primadonna dello spettacolo italiano e sei la regina della lirica e la signora…“, aggiunge Diaco che viene prontamente interrotto dalla signora Ricciarelli che lo bacchetta in diretta – “scusate c’è qualcuno che lo mena al posto mio?”. “Vuoi menarmi?”, chiede Diaco. “Sì, con violenza“, risponde la Ricciarelli chiudendo l’argomento.



