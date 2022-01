Katia Ricciarelli “Mamma mia, quante cazz*te” / La reazione all’aereo per Lulù “no al razzismo”

Katia Ricciarelli nuovo scivolone al Grande Fratello Vip, la brutta reazione all’aereo per Lulù contro il razzismo

Lulù Selassiè ha ricevuto un importante messaggio di solidarietà da parte dei suoi fan. Un aereo è sorvolato pochi minuti fa sulla casa del Grande Fratello Vip e sullo striscione si leggeva: “Lulù tutta Italia con te. No al razzismo”. Lulù proprio nelle scorse settimane era stata presa di mira da Katia Ricciarelli che in diverse occasioni aveva rivolto parole offensive nei confronti della giovane. Le aveva più volte detto di tornare nel proprio paese essendo tacciata di insensibilità e maleducazione sui social. Gli altri inquilini leggendo il messaggio hanno gioito mentre diversa è stata la reazione di Katia Ricciarelli che ha sentenziato: “Mamma mia, quante cazzate ragazzi. “Lulù tutta Italia con te”. Meno male”, ha chiosato.

Anche Barù però è stato abbastanza polemico. Il gieffino ha definito ipocriti i compagni di avventura che si sono sbrigati ad abbracciare Lulù Selassiè dopo che era passato l’aereo senza mai prendere una posizione chiara all’interno della casa: “Sì, andate tutti lì. Ipocriti”, ha sentenziato. In effetti, il parere di Barù è stato ampiamente condiviso sui social. Un utente ha fatto notare: “Ma quelli che sono andati ad abbracciarla dov’erano quando la “signora” la chiamava ” scimmia con le gambe aperte. Vai a studiare al tuo Paese”. Fausto Leali è stato mandato via per molto molto meno”. Ha destato scalpore soprattutto la reazione di Manila Nazzaro: “Che vergogna assurdo vedere quella falsa finta furba di Manila abbracciare Lulu falsissima Manila quando c’era bisogno di difenderla per le brutte parole che ha detto quella vipera cattiva di Katia dove era quella falsa finta di Manila. Forza Lulu”, ha fatto notare un follower.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sono sempre più innamorati. A benedire la loro unione ci ha pensato Aldo Montano. In un’intervista al Settimanale Chi, il campione di scherma ha ammesso di vederli così felici e complici: “Con lei in queste settimane vedo una gran complicità. Lo so, ha stupito tutti. Ma nella sfera amorosa è meraviglioso stupirsi. E se stanno bene, tutto il resto è rumore di fondo. Manuel l’ho visto commosso, ho apprezzato il mondo enorme che ha portato là dentro”.

Proprio qualche giorno fa il nuotatore ha rivelato di pensare ad una convivenza con Lulù Selassiè. Parlando con Nathaly Caldonazzo, Manuel ha rivelato di non aver paura della reazione di Lulù Selassiè alla sua uscita, dal momento che la principessa è molto più forte di quello che appare. “Lei è una donna forte che può fare qualsiasi cosa, resisterà senza di me”, ha ammesso Bortuzzo. Parlando poi del futuro, Manuel ha nuovamente colto tutti di sorpresa, annunciando di voler intraprendere una convivenza con Lulù: “Quando usciamo praticamente andiamo a vivere assieme, il tempo di sistemare un po’ di cose”.

