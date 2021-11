Katia Ricciarelli “non dovrebbero permettersi di fare certe votazioni”/ L’attacco allee sorelle Selassié

Katia Ricciarelli: soddisfatta dalla sua “Turandot”

Dopo le ultime discussioni, tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan è tornata la pace nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex velina ha dichiarato che Katia è il suo “tallone di Achille” e se reagisce con aggressività è perché tiene molto alla sua amicizia. Nel fine settimana è andata in scena la rappresentazione della Turandot, diretta proprio dalla Ricciarelli. A cena la soprano ha voluto condividere la sua gioia con gli altri vip: “Fare questa cosa con voi, per me è stata la vittoria più grande. È stato come andare a parlare di lirica a dei carcerati, che non hanno mai potuto vedere un’opera. Dobbiamo portare avanti il melodramma, parlatene… è la forma di cultura più grande nella nostra storia italiana… Abbiamo vinto una grande battaglia”. La Ricciarelli è già pronta a mettere in scena una nuova opera.

Katia Ricciarelli: critica la nomination di Manila Nazzaro

Domenica Katia Ricciarelli è stata protagonista di una lezione di scherma insieme ad Aldo Montano. Come in ogni lezione, l’atleta spiega prima la teoria illustrando le tre diverse armi comprese nella disciplina e le loro differenze: a partire dall’impugnatura, passando per il bersaglio e finendo con i diversi tipi di colpi. “Dai sono stata abbastanza brava! Meglio tardi che mai!”, ha commentato la soprano dopo qualche tiro di scherma. Katia è rimasta molto delusa dalla nomination di Manila Nazzaro: secondo la Ricciarelli le sorelle Selassié si sono coalizzate contro la ex Miss Italia. Molto legata a Manila, Katia la considera il perno della casa e per questo ritiene sbagliata la sua Nomination: “Ci sono persone qui che non dovrebbero permettersi di fare certe votazioni”. Allo stesso tempo è certo che Manila non sarà eliminata.

