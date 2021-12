Katia Ricciarelli offende Soleil “Seno? Non c’è niente!”/ Lei: “Ma ho più cervello”

Katia Ricciarelli ci ricasca. La cantante lirica si è assicurata le antipatie di una parte di spettatori del Grande Fratello Vip a causa di alcune uscite ben poco carine nei confronti di altri concorrenti e, soprattutto, delle donne. L’ultima l’ha avuta con una delle persone a lei più vicine nella Casa: Soleil Sorge. La Ricciarelli, in particolare, avrebbe preso di mira Soleil, accusandola di avere un seno inesistente.

Soleil Sorge "Ho avuto due relazioni contemporaneamente"/ "Per sette mesi stavo..."

“Anche questa non scherza. Guarda, qua non c’è niente“, ha detto infatti la Ricciarelli, riferendosi al seno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, seduta al suo fianco. Soleil però non è rimasta in silenzio e ha replicato a tono: “Amore, quando voi eravate in fila per il seno io ero a prendere un po’ più di cervello“.

Katia Ricciarelli e Giucas Casella contro Lulù Selassiè/ "Sta intossicando Manuel"

Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, botta e risposta sulle misure del seno

Katia Ricciarelli non ha però desistito. Così, alla battuta di Soleil Sorge, ha rincarato la dose, dicendole: “Dovresti avere un cervello grosso così, dunque”. Soleil, di fronte alle parole della cantante, ha quindi concluso: “Ma la taglia c’è, il problema è il contenuto! Ho preso solo la materia”. Inutile dire che l’uscita della Ricciarelli su Soleil ha scatenato nuove critiche da parte del web, ormai stanco che alla cantante venga fatto passare tutti senza neppure un richiamo nel corso della diretta. Sono stati in tanti infatti a chiedere a Signorini di intervenire e far notare alla Ricciarelli il suo ben poco tatto in alcune tristi uscite. Stavolta Alfonso interverrà?

Katia Ricciarelli spaventa tutti al GF Vip/ Si sveglia in piena notte, si veste e...

Katia parlando del seno di Soleil: “Guarda qua non c’é niente”

Soleil: “Amore quando voi eravate in fila per le tette, io stavo prendendo un pò più di cervello…” Devo dire Katia sempre molto carina 🙄

Soleil invece sempre impeccabile ✈#Gfvip pic.twitter.com/H9Song9I0B — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) December 28, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA