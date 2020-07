Katia Ricciarelli “pazza” di Flavio Insinna/ “Quando si gira, ha due spalle così…”

Katia Ricciarelli si lascia andare ad una serie di complimenti per Flavio Insinna. Il conduttore e la cantante lirica che, in passato, hanno condiviso il set, si sono ritrovati nello studio di Io e te per il compleanno del conduttore che ha festeggiato rilasciando una lunga ed intima intervista a Pierluigi Diaco nel corso della quale ha ricordato anche l’amico Fabrizio Frizzi. Se Insinna ha elogiato le doti di attrice della Ricciarelli, quest’ultima ha apprezzato l’aspetto fisico del conduttore dell’Eredità. In un clima surreale fatto di battute e risate, durante lo spazio dedicato all’opera lirica, la Ricciarelli ha ammesso il proprio “interesse” per Insinna. “Katia, hai perso la testa perchè ti piace Insinna?”, chiede Diaco. “Mi piace da tempo, non avete visto i filmati? Quando si gira, ha due spalle così”, è stata la risposta della Ricciarelli.

KATIA RICCIARELLI: “IL MIO EX MARITO DICEVA CHE ERO MATTA”

Pierluigi Diaco, di fronte alla sincerità di Katia Ricciarelli che ha ammesso di aver sempre ammirato l’aspetto fisico di Flavio Insinna, le chiede se abbia mai provato a corteggiare il conduttore. “Flavio piace le donne. Tu che hai il privilegio di conoscerlo, ha provato a sedurlo?”, chiede ancora Diaco. “No, conosce tutti i miei amici. Farei una figuraccia”, replica la Ricciarelli. Nello studio di Io e Te, va così in onda un simpatico siparietto con la Ricciarelli che si autodefinsce “matta”. “Me lo diceva anche il mio ex marito“, conclude prima di lasciare la parola a Santino Fiorillo per la cartolina divina dedicata a Gina Lollobrigida.



© RIPRODUZIONE RISERVATA