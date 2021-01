Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo il mio grande amore”/ “Non torneremo insieme, ma…”

Katia Ricciarelli ha avuto due grandi amori nella sua vita: Josè Carreras e Pippo Baudo. A svelarlo è la regina della lirica italiana in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi nel numero in edicola. Dopo aver svelato di aver trascorso il giorno del suo 75esimo compleanno nella sua casa di Bardolino, sul Lago di Garda, la Ricciarelli ha parlato d’amore soffermandosi sul suo rapporto con Pippo Baudo. “Pippo è stato il grande amore della mia vita insieme al tenore Josè Carreras. Con lui ho avuto una storia bella e importante. Il nostro matrimonio è durato 18 anni”, ha ricordato la Ricciarelli che ha sempre dato una grande importanza all’amore, aspetto fondamentale della sua vita. Dopo la fine del matrimonio, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si erano allontanati. Oggi, però, i rapporti sono cambiati.

KATIA RICCIARELLI: “CON PIPPO BAUDO IL GELO DOPO IL DIVORZIO”

La decisione di lasciarsi e di interrompere i rapporti dopo il divorzio addolorava Katia Ricciarelli che, al settimanale Oggi, racconta di aver ritrovato Pippo Baudo dopo averlo incontrato, un anno e mezzo fa, all’Arena di Verona. Dopo un saluto, il gelo che era calato tra loro si è lentamente sciolto. “Ci siamo comportati come due vecchi amici che si vogliono e si vorranno bene per sempre. Da quel giorno è cambiato tutto. Con Pippo sono in contatto costante“, svela la Ricciarelli. Tra la regina della lirica e il conduttore, tuttavia, non ci sarà nessun ritorno di fiamma. “Non torneremo insieme”, ha immediatamente precisato la Ricciarelli che, aprendo i cassetti dei ricordi, svela anche i motivi per cui sono finite le storie con Carreras e con Baudo. “Avevano un’altra. Carreras era sposato e io ho tollerato troppo a lungo di essere l’amante. Quanto a Pippo, il suo, vero, grande amore è la tv. Lui il lavoro se lo porta a casa, non riesce a staccare mai“, conclude la Ricciarelli.



