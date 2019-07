KATIA RICCIARELLI/ “Quella volta davanti al cimitero il marito di Maria Callas…”

Katia Ricciarelli, la voce femminile per eccellenza della lirica italiana, si racconta ai microfoni di Io e te svelando retroscena della sua vita privata e professionale. Ai microfoni di Pierluigi Diaco, Katia Ricciarelli apre i cassetti del suo cuore non nascondendo l’emozione quando parla della sua adorata mamma, una donna fortissima che, dopo la scomparsa del padre, riuscì a crescere da sola due figlie lavorando tantissimo. La mamma è stata un grande esempio per Katia Ricciarelli che, pur essendo una donna famosissima è sempre riuscita a mantenere un certo pudore sui propri sentimenti. “Un personaggio pubblico non può nascondere più di tanto. Tante cose sulla mia persona, sulla mia vita, sul mio passato, di quello che ho sofferto quando ero ragazzina si sanno, non le puoi nascondere. Le altre cose cerco di tenerle per me. Poi è chiaro che se ti sposi con Pippo Baudo lo sanno tutti”, ha confessato.

Katia Ricciarelli, il retroscena su Onassis: “mi portò davanti al cimitero e…”

La carriera di Katia Ricciarelli è ricchissima di aneddotti e retroscena. Uno dei tanti è quello che la grande artista ha svelato al pubblico di Io e te e che riguarda Giovanni Battista Meneghini, il primo marito di Maria Callas. “Mi corteggiava in modo artistico perchè lui ha creato questo mostro sacro della Caas. Poi per altre ragioni lei è andata da un’altra parte e lui è stato malissimo” – confessa la Ricciarelli – “in questo momento di grande dolore sono spuntata io, questa giovane Katia che ancora non aveva debuttato e sembrava che dovessi avere una grande carriera. Una volta sono andata nel suo paese, sul Lago di Garda e mentre mi accompagnava a casa in macchina, vedevo che mi portava da un’altra parte. Si è fermato davanti al cimitero e mi ha chiamata Maria…“, aggiunge Katia che conclude il racconto rivelando di essere poi scappata a gambe levate.

