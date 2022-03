Katia Ricciarelli sparita: niente GF Vip per il Covid/ In studio per la finale?

Katia Ricciarelli, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello vip 2021, ha partecipato alle puntate in studio solo in un’occasione quando ha avuto la possibilità di un nuovo confronto con i suoi ex coinquilini, in primis Manila Nazzaro che ha abbandonato la casa ad un passo dalla finalissima. La Ricciarelli non è più stata presente nello studio del reality show e, contrariamente a tutti i concorrenti già eliminati, non ha rilasciato l’intervista ai microfoni di Verissimo. Cos’è successo, dunque, a Katia Ricciarelli? Sono state tante le ipotesi in merito alla “scomparsa” di Katia dal piccolo schermo.

Katia Ricciarelli: "Delusa da Manila e Miriana"/ "Le Selassiè? Solo trucco e..."

A fare chiarezza, tuttavia, ci ha pensato l’informatissimo TvBlog che ha svelato il motivo per cui la Ricciarelli non ha partecipato alle ultime puntate del reality show che si conclude questa sera con l’attesissima finale e non ha ancora rilasciato l’intervista a Verissimo.

Katia Ricciarelli torna in studio per la finale del Grande Fratello Vip 2021?

TvBlog conferma i rumors degli scorsi giorni. Pare, infatti, che Katia Ricciarelli non sia stata presente nello studio del Grande Fratello Vip 2021 a causa del covid. Motivo che l’avrebbe costretta, di conseguenza, a saltare l’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Tuttavia, secondo alcuni rumors, questa sera, la cantante lirica dovrebbe essere presente in studio insieme a tutti gli ex concorrenti che, in sei mesi, hanno abitato la casa più famosa d’Italia creando numerose dinamiche.

Antonella Elia contro Katia Ricciarelli "Non ama le donne"/ "Ha detto cose tremende…"

L’incontro fatale con Manila Nazzaro, dunque, ci sarà proprio nello studio del reality show? Per la Ricciarelli sarà anche l’occasione per rivedere Soleil Sorge che, eliminata ad un passo dalla finalissima, non ha ancora incontrato la cantante lirica con la quale all’interno della casa aveva creato un forte legame.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli Vs Manila "5 mesi con te? Dimenticati"/ "Ho ricevuto solo insulti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA