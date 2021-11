Katia Ricciarelli stuzzica Manuel “Non ti turbano quegli spacchi di Lulù?”/ “Non è più di mio interesse”

Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè sembra essere definitivamente giunto al capolinea. Nel corso della diciottesima puntata del “Grande Fratello Vip” il ragazzo ha manifestato in confessionale il suo malumore: “Ho messo tutto il cuore e la pazienza per farle capire le mie esigenze, che non nascono da un vizio ma da una mia esigenza. Ho aspettato tanto e a parole sembra comprendere, però poi i fatti dicono ben altro“. La principessa ha chiesto più volte scusa, ma la rottura tra i due sembra ormai definitiva. Nel fine settimana, in un momento di relax, Lulù ha raggiunto AlexBelli, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo per fumare una sigaretta. Lulù ha indossava un abito floreale, definito dall’attore in stile “Baarìa”, con grandi spacchi laterali. Poco dopo la ragazza è stata chiamata e si è allontanato dal trio.

“Non ti turbano quegli spacchi?”, ha chiesto Katia Ricciarelli rivolta a Manuel, dopo che Lulù si è alzata e allontanata. Immediata e piccata la risposata del ragazzo: “Non mi guardare… non è più di mio interesse”. La cantante lirica non è riuscita a sentire la sua risposta, esplicitata da Alex Belli: “Ha detto che gliene frega assolutamente niente”. I tre sono poi scoppiati a ridere. Sui social le parole di Manuel Bortuzzo non sono passate inosservate, ma non hanno convinto il popolo del web: “Giusto sabato scorso ha detto “ma il pantaloncino deve essere così corto” oggi non è suo interesse. Manuel quelli come te li conosciamo, dai vai va” e “Se non gli interessasse non sarebbe così stizzito dalla domanda, ormai lo conosciamo”, hanno scritto due utenti su Twitter.

Katia: “Non ti turbano quegli spacchi?” (di Lulù)

Manuel: “Non è più di mio interesse”#gfvip pic.twitter.com/7BW4EVauoK — BL (@rainbow20202020) November 14, 2021

