Katia Ricciarelli vs Alex Belli “ma cosa vuol dire amore libero?”/ “Sta dando degli imbecilli a tutti…”

Katia Ricciarelli non ci sta e decide di dire la sua sulla recita di Alex Belli al Grande Fratello VIP. La soprano già nella scorsa puntata aveva espresso la sua opinione in diretta ad Alfonso Signorini: “Io ho detto a Delia, adesso, che deve smettere!”. Poi seguendo la clip in cui l’attore parmigiano per l’ennesima volta parlava di libertà e amore artistico si era lasciata scappare un: “No, caro…”. Katia Ricciarelli, nei giorni successivi la diretta di venerdì scorso, ha espresso in maniera più completa la sua opinione: “Ma che cacchio stai a dì. Non ho mai sentito due che stanno insieme e dicono “amore libero”, ma cosa vuol dire “amore libero”?”. Sempre in confessionale la concorrente over del Grande Fratello Vip si è dichiarata stufa del teatrino messo in piedi da Alex Belli: “Sta dando degli imbecilli a tutti perchè non dice nulla di concreto e in sostanza dice sempre le stesse cose”.

Katia Ricciarelli e Alex Belli, dal bacio alle incomprensioni

Katia Ricciarelli e Alex Belli sembravano aver coltivato un rapporto di amicizia fin dal primo giorno di convivenza forzata all’interno del Grande Fratello Vip. In molti ricorderanno il bacio in diretta, dato di spontanea volontà dall’attore emiliano, che gelò i presenti nello studio. Poi, pur con qualche litigio inevitabile, il loro rapporto sembrava essersi rafforzato giorno dopo giorno. Tuttavia, Katia Ricciarelli si è sempre sentita presa in giro come spettatrice dalla recita messa in scena da Alex Belli, perennemente indeciso tra Soleil Sorge e Delia Duran. La cantante non ha mai smesso di dire la sua a tal proposito, fin dal primo giorno in cui la storia ha iniziato a diventare un tema all’interno del programma. Nei giorni scorsi lo sfogo contro Delia Duran e Kabir Bedi e adesso la sintesi espressa dopo il ritorno di Alex Belli nella casa di Cinecittà per incontrare le due concorrenti.

