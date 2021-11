Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan/ “Nicola Pisu è sotto un treno e lei …”

Katia Ricciarelli ha accusato Miriana Trevisan di aver illuso Nicola Pisu. Erano in molti nella casa del Grande Fratello Vip a scommettere sulla nascita del nuovo amore anche perché Miriana Trevisan dopo un’iniziale momento di titubanza sembrava pronta a lasciarsi andare. In queste settimane però i due si sono allontanati e dopo un brutta lite, Miriana ha specificato di voler continuare questa avventura stando a distanza da Nicola. In un momento di sconforto, Katia Ricciarelli ha cercato di consolare Nicola: “Io all’inizio avevo un’avversione per il fatto che le avevo dato fiducia, lei ha chiesto aiuto a me… Poi mi ricordo che ero lì quando è venuta fuori la storia del bacio, e ha detto bugie anche a me. Io riconfermo le cose che dico. Non voglio che le persone vengano ferite”, ha detto. Secondo Katia, Miriana sarebbe responsabile di aver illuso e mandato in confusione Nicola: “Lui sta sotto un treno e lei va a ballare in quel modo […] Un uomo di 36 anni rispetto ad una donna di 50 è un bambino, quando poi consideriamo quello che lui ha avuto prima, è come se avesse non vissuto. Lui è sotto ad un treno, lo dobbiamo tirare su […] Noi non sappiamo se lei è stata chiara con lui. È facile equivocare il comportamento di Miriana, lui si sarà anche illuso ma c’è un motivo se l’ha fatto”. Katia Ricciarelli ha analizzato con la solita saggezza che la contraddistingue la situazione.

Katia Ricciarelli ha criticato il pranzo preparato da Jessica Selassiè e Gianmaria Antinolfi. La cantante lirica assaggia la pietanza preparata da loro e commenta con faccia disgustata: “È crudo, ho beccato un pezzo di pollo crudo. Il riso si è tutto spappolato. Una schifezza proprio”. Soleil Sorge si è accodata al pensiero della Ricciarelli confermando la sua opinione: “La pentola andava bene, ma non l’hanno fatto bene. Il riso lo ha fatto Jessica e il pollo lo ha fatto Gianmaria”. Katia continua a criticare e asserisce: “Io mangio tutto però riconosco che fa schifo”.

Anche Alex Belli è d’accordo con la Ricciarelli: “Il riso è da buttar via, abbiamo dato la possibilità a tutti di fare ma sul cibo non dobbiamo scherzare”. Gianmaria Antinolfi indaga ancora chiedendo a Katia Ricciarelli se abbia apprezzato almeno il pollo: “Il pollo era buono no?”. Katia Ricciarelli sentenzia in modo lapidario: “Schifoso”. Jessica Selassiè è scoppiata anche in lacrime e in sua difesa è intervenuta Lucrezia dicendo che per educazione il cibo non va mai criticato ma apprezzato per una questione di rispetto nei confronti di chi l’ha cucinato. Insomma, un pranzo non gradito che ha provocato ulteriori divisioni all’interno della casa.

