Katie Fforde Conflitto d’amore, Rai 1/ Una saga ispirata ai romanzi di H.Metzger

Scopriamo il cast di Katie Fforde – Conflitto d’amore

Katie Fforde – Conflitto d’amore va in onda oggi, sabato 4 settembre 2021, a partire dalle 16.45 su Rai 1. Il film appartiene alla serie di film ispirati ai romanzi della celebre scrittrice ed è stato diretto da Helmut Metzger. Il regista ha iniziato a lavorare nel settore teatrale e cinematografico all’età di 23 anni, in 10 anni di carriera ha curato la regia di 40 film per la televisione e circa 100 episodi per serie. Il cast è formato da Gesine Cukrowski attrice tedesca, tra i suoi recenti lavori ricordiamo – Pygmalion, Katie Fforde: Anni regalati, La nave dei sogni: Mauritius -. L’attore maschile è Oliver Mommsen, protagonista della serie – Parents Home Alone -. Il suo più recente lavoro risale al 2019 – Passenger 23 -. Tobias John von Freyend interpreta Simon, la carriera dell’attore comincia nel 2004, da quel momento ha partecipato a diverse serie e film per la televisione.

Sedotta da uno sconosciuto, Rete 4/ Tutto quello che c'è da sapere sul film thriller

Katie Fforde – Conflitto d’amore, la trama del film

Leggiamo la trama di Katie Fforde – Conflitto d’amore. Holly ha appena terminato le scuole superiori e con fatica è riuscita a diplomarsi, finito il ciclo scolastico confida alla madre Lidia di volersi riposare per un anno, il tempo necessario per organizzare un viaggio in Sudamerica e decidere cosa fare della sua vita. Lidia accetta la scelta della ragazza anche se è un po’ titubante, non si spiega da dove le sia venuta la volontà di staccare la spina dalla consueta quotidianità. Lidia è un’affermata psicologa ed esercita nella stessa scuola che frequenta la figlia. Con grande meraviglia scopre che Lidia si è innamorata di Simon, un ragazzo con diverse problematiche da risolvere e a Lidia le è stato dato l’incarico di assisterlo.

Alex Rider: Stormbreaker, Italia 1/ Un film che viaggia a mille all'ora

Il ragazzo dopo diversi comportamenti violenti ha rischiato di essere espulso dalla scuola, per evitare di perdere l’anno scolastico il padre ha dovuto accettare che il figlio venisse sottoposto a un percorso terapeutico che reputa assurdo. La situazione non è piacevole, Lidia si rende conto che si trova di fronte a una realtà difficile da districare, per la prima volta la sua vita privata si intreccia con quella professionale e per lei non è facile mantenere il segreto e non poter rivelare alla figlia la vera entità di Simon, perché è obbligata a mantenere il segreto professionale. Quando Lidia scopre che Holly vuole partire per l’America latina con Simon cerca in tutti i modi di sabotare la loro storia sentimentale manipolando il ragazzo. La psicologa alla fine dovrà cambiare idea quando incontra Peter, il padre di Simon un bravo chef e un genitore attento alle esigenze del figlio.

LEGGI ANCHE:

Scuola di polizia 5: destinazione Miami, Italia 1/ Una saga ormai scarica

© RIPRODUZIONE RISERVATA