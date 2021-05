Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo si sono lasciati/ “Non ha funzionato, meglio…”

Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo si sono lasciati. La storia d’amore tra l’attrice e lo chef italo-americano era iniziata a settembre 2020. Dopo poco meno di un anno, tuttavia, la coppia avrebbe deciso di separarsi restando comunque amici. Ad annunciare la rottura tra l’indimenticabile interprete di Dawson’s Creek e lo chef è Us Weekly. A confermare la notizia sarebbe stato il portavoce della Holmes che, al noto magazine, avrebbe riferito che “I due si sono separati pacificamente e rimangono amici”. Nessuna rottura traumatica, dunque, tra l’ex di Tom Cruise e lo chef emilio Vitolo con cui l’attrice era tornata a sorridere come si vede nella foto qui in alto. A spingere i due a separarsi sarebbero state alcune differenze che avrebbero convinto i due a restare amici.

Katie Holmes torna single: storia finita con Emilio Vitolo

Tutto finito tra Katie Holmes ed Emilio Vitolo. Tra i due sembrava ci fosse una grande sintonia che, tuttavia, non sarebbe bastata per far funzionare la storia d’amore che è giunta al capolinea dopo poco meno di un anno. Nessun trauma, tuttavia, per l’attrice e lo chef che hanno trasformato l’amore che li ha uniti per qualche mese in amicizia come conferma una fonte vicina all’ex coppia. “La loro relazione è fallita. Hanno capito di stare meglio come amici. Non c’è stato nessun dramma e in effetti, sono tuttora amici. Katie ed Emilio si sono davvero divertiti insieme, semplicemente non ha funzionato. Lei si sta concentrando sul lavoro di mamma e sui suoi prossimi progetti”, riporta Us Weekly.

