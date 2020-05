Katy Louise Saunders/ Addio al cinema? Ancora vicina a Riccardo Scamarcio

Pubblicità

Katy Louise Saunders, l’indimenticabile Babi in Tre metri sopra il cielo, il film di Federico Moccia che ha ispirato la serie «Summertime», in onda su Netflix, è ormai una donna. Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, Katy Louise Saunders ha fatto sognare milioni di ragazze per la storia d’amore che il suo personaggio nel film viveva con Step, interpretato da Riccardo Scamarcio. Una storia che, ancora oggi, è amatissima dai giovani che sognano di vivere le emozioni che Baby, cresciuta in un ambiente d’élite, video grazie a Step, il teppista del quartiere. Interpretare Baby ha regalato un enorme successo a Katy Saunders che, dopo aver lavorato come modella grazie alla sua innata bellezza che le è stata donata dal padre britannico e dalla madre colombiana, ha conquistato il cuore di tutti. Sofisticata, eleganzte e raffinata, l’attrice a lavorare sia al cinema che in televisione anche se il suo nome è sempre lontano dalle luci dei riflettori. Nel 2018 ha infatti partecipato ai film Uno sconosciuto in casa e Il Re Scorpione 5 ed è stata la protagonista di un episodio di Condor.

Katy Louise Saunders, l’amicizia con Riccardo Scamarcio dura ancora

Della vita privata di Katy Louise Saunders si sa davvero poco. Riservatissima, l’attrice e modella non sembra avere neanche profili social. Tuttavia, recentemente è stata pizzicata in compagnia proprio di Riccardo Scamarcio con il quale l’amicizia dura ancora, nonostante siano passati anni da quando sono stati i protagonisti del successo del film di Federico Moccia. Lo scorso febbraio, infatti, i due sono stati pizzicati da Diva e Donna a Roma, tra abbracci, sorrisi e sguardi complici. Tra i due attori, dunque, l’amicizia e la complicitià che avevano sul set non è mai venuta meno. Nel 2016, inoltree, la Saunders è stata anche al centro del gossip per essere stata pizzicata insieme a Stefano De Martino. All’epoca, però, arrivò la smentita puntuale e i due si dichiararono solo amici.



