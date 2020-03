Katy Perry è incinta/ Video, “Il segreto più difficile, ora ve lo dico con la musica”

Katy Perry è incinta. Dopo settimane di chiacchiere e indiscrezioni, la splendida cantante ha ufficializzato la sua dolce attesa. La 35enne ha infatti mostrato il suo bel pancione attraverso un video pubblicato sui social, a cominciare da Twitter, per pubblicizzare il suo nuovo brano “Never worn white”. Il bimbo, che la cantante aspetta assieme all’attore Orlando Bloom (famoso in particolare per aver interpretato Legolas de Il Signore degli Anelli), nascerà la prossima estate. «È probabilmente il segreto che ho dovuto mantenere più a lungo – le parole della stessa Perry poi pubblicate su Instagram – avrei voluto dirvi tutto ma cercavo il modo migliore. E l’ho trovato attraverso la musica. Io e Orlando siamo eccitati e felici». Si tratta del primo bimbo per la bella e brava cantante, mentre Orlando era già divenuto papà 9 anni fa, quando nacque il piccolo Flynn dal matrimonio con l’ex moglie Miranda Kerr.

KATY PERRY INCINTA: ORA LE NOZZE CON ORLANDO BLOOM?

Un anno magico per Katy, che probabilmente, dopo l’arrivo del figlio, potrebbe anche convolare a nozze proprio con Bloom. Il 14 febbraio di due anni fa, in occasione della festa degli innamorati, Orlando regalò un rubino russo alla sua dolce metà, a bordo di un elicottero, e in quell’occasione chiese la mano alla cantante. La risposta fu ovviamente sì, ma da allora non è mai stata specificata la data delle presunte nozze. Inizialmente si parlava della possibilità che i due si sposassero nel castello di Cenerentola, nel parco giochi di Disneyland di Orlando, in Florida. Successivamente si è invece parlato di una festa per pochi intimi, in un luogo misterioso, poi si era nuovamente cambiato versione, dicendo che le nozze sarebbero state rimandate perchè i futuri sposi volevano fare le cose in grande. L’ultima versione ufficiale è quella del luglio 2019, quando Katy disse: «Ora voglio pensarci bene. Entrambi siamo già stati sposati, dobbiamo lavorare ancora un po’ sulla nostra relazione». Staremo a vedere, nel frattempo, attenderemo l’arrivo del nuovo bebè.

Let’s just say it’s gonna be a jam packed summer… 🎶♥️🙂 #NeverWornWhite is out now https://t.co/mjuyUEO7wr pic.twitter.com/GUZSSeL3l2 — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020





