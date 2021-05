Katy Perry, video Electric/ Con Pikachu indietro nel tempo per i 25 anni dei Pokémon

Katy Perry ha pubblicato ”Electric”, il singolo con cui celebra i 25 anni dei Pokémon. E’ uscito su Youtube anche il videoclip in cui si vede la cantante al fianco di Pikachu alle prese con un viaggio nel tempo. Il brano farà parte di ”Pokémon 25: The Album”, progetto che uscirà questo autunno da Universal Music e Capitol Records. ”Electric” è stato scritto insieme a Bruce Weigner e anche a The Monsters & Strangerz e Jon Bellion, artisti che avevano già collaborato con Katy Perry per Daisies, uno dei suoi ultimi successi uscito come singolo nel 2020.

Il video della canzone ha come location le Hawaii e vede la regia di Carlos Lopez Estrada, che ha diretto il film targato Disney ”Raya and the Last Dragon”. La storia raccontata vede come protagonisti Katy Perry e Pikachu che, dopo aver passato la giornata a godersi e ad esplorare la natura, si fermano ad un faro per meditare. Insieme si ritrovano all’improvviso indietro nel tempo agli inizi della carriera musicale della cantante.

Le parole di Katy Perry e di Colin Palmer su ”Electric”

Sul brano che celebra il 25esimo anniversario dei Pokémon, Katy Perry ha detto: ”I temi della canzone, e soprattutto quello della resilienza, hanno guidato la mia vita e sono anche in parallelo con la storia e i personaggi dei Pokémon. Pikachu è la forma evoluta di Pichu, quindi nel video si vede la versione più giovane di me con Pichu e me stessa nel presente con Pikachu. Entrambi ci evolviamo, pur mantenendo un senso di giocosità”. Ha anche ricordato quando ha visitato il Pokémon Café durante un tour in Giappone e ai suoi anni alle medie: ”Quando ho ricevuto la chiamata per far parte della celebrazione insieme a Post Malone e J Balvin ero euforica”.

Ad esprimersi è stato anche Colin Palmer, vicepresidente del marketing di The Pokémon Company International: ”Katy Perry ha scritto una canzone per aiutarci a celebrare i 25 anni di Pokémon. Electric è una canzone incredibile sull’evoluzione. Speriamo inoltre che i fan di tutto il mondo si divertano a vedere Pikachu fare squadra con Katy nel video musicale di Electric, che è un meraviglioso accompagnamento visivo alla canzone ispiratrice”.





