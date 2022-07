Kayma, chi è?/ “Ecco come sono rinato”, la confessione dell’artista

Avremo modo di conoscere meglio Kayma stasera, 26 luglio 2022, a Battiti Live. Il giovane artista ha dimostrato di essere una persona molto profonda, lo si capisce dalle parole che rilascia quando viene intervistato. Di recente ha parlato ai microfoni di Adnkronos specificando: “Sono rinato imparando a dire di no”. Sono parole molto significative anche perché sono quelle danno il titolo al suo brano di maggior successo e più trasmesso sulle radio italiane cioè “Learn to say no”. Dotato di grande personalità l’artista di Tel Aviv è una ragazzo molto intelligente e che canta una musica moderna. Va detto che prima dell’esplosione da solista era già noto visto che a lungo aveva segnato la storia della musica con alcuni degli spot più famosi del piccolo schermo dalla Subaru alla Pesi fino a Soda Stream. Vedremo quali saranno i commenti dei fan dopo la serata di oggi.

Kayma, chi è il classe 1985 di Tel Aviv?

Il vero nome di Kayma è Ori Toledano. Nasce a Tel Aviv nel 1985 e ha una formazione musicale di tutto rispetto, infatti studia presso il SAE Institute. Dopodiché, apre un proprio studio di registrazione e questo gli consente di stringere collaborazioni professionali di alto livello. Infatti, arriva a collaborare con aziende importanti come la Intel e la Soda Stream. Vanta anche la produzione di musiche per la Subaru e la Pepsi. La sua azienda, con cui ha realizzato musiche e consulenze per diverse importanti brand internazionali, si chiama Snowstar company. Nel 2021 ha inizio la sua carriera in qualità di solista e si sceglie il nome d’arte Kayma. Il suo primo singolo si intitola Onsitelover, esce nel 2021 ed è seguito a breve, sempre nel 2021, dal secondo singolo dal titolo Learn to say no.

Ecco come è esploso Kayma

Nel 2022 è la partecipazione al programma musicale tv Cornetto Battiti Live a dargli grande visibilità e a consentirgli di farsi apprezzare anche come solista, oltre che come produttore musicale. È stato certamente il singolo Learn to say no a conferirgli fama internazionale. Questo brano ha rappresentato la chiave di volta per la popolarità nella sua nuova pelle di solista. Ma Learn to say no è anche l’anticamera per introdurre l’EP di debutto in prossima uscita che si intitola Mid side notes e che include cinque brani: Learn to say no, Onesitlover, Mama, Sympathy e la versione live for Immanuel Chapel di Onesitlover.

Il video di Onsitlover di Kayma













