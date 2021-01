KELLY MCGILLIS/ È “vecchia e grassa” per il sequel: Hollywood la snobba (Top Gun)

Non ci sarà Kelly McGillis, nel sequel del film d’azione del 1986 Top Gun, titolo Top Gun: Maverick, e questo perché sarebbe fin troppo vecchia e grassa per gli standard di Hollywood. L’avevamo conosciuta alla soglia dei trent’anni nei panni della bella istruttrice Charlie Blackwood, ma ora la sua chioma bionda e il suo fisico statuario sono solo un ricordo, per i fan della pellicola e in generale per quanti l’hanno apprezzata nei ruoli che l’hanno resa famosa. Lo stesso non può dirsi del suo collega Tom Cruise, eterno ragazzo del cinema hollywoodiano, che non a caso è stato più che riconfermato nel cast della seconda parte. A prendere il posto di Kelly, l’avvenente Jennifer Connely, già nota per aver vestito i panni di Deborah in C’era una volta in America, e – più matura – di Alicia nel pluripremiato A Beautiful Mind.

Com’è diventata Kelly McGillis?

Nel film del 1986, in onda questa sera alle 21.12 su Italia1, la bella Kelly McGillis alias Charlie faceva capitolare Maverick (Tom Cruise) con un solo sguardo. La ricordiamo – oltre che per la già citata chioma bionda – anche per il suo viso angelico e soprattutto per i suoi profondi occhi azzurri, caratteristica – quest’ultima – che ha evidentemente mantenuto, ma che non è bastata a persuadere la produzione a scritturarla nuovamente. Il suo aspetto attuale è infatti caratterizzato da altri tratti decisamente incompatibili con il ruolo della belloccia di turno: Kelly ha i capelli bianchi, le rughe e soprattutto ha messo su qualche chilo. I suoi (quasi) 64 anni li dimostra tutti, insomma, anche perché da tempo vive lontano dai riflettori e non si preoccupa più di apparire la ragazzina che era una volta.

Kelly McGillis: “Voglio essere un genitore sobrio”

“Sono anziana e grassa, ho un look che rispecchia perfettamente la mia età e questo non è ciò che chiede questo mondo”, ha ammesso lei stessa in un’intervista di qualche anno fa. Insomma, si aspettava di dover pagare prima o poi questo prezzo, come poi ha fatto e senza sconti, perché la notizia della sua esclusione causa ‘problemi estetici’ è rimbalzata su decide e decine di media in tutto il mondo. C’è da dire che quel che è valso per lei non vale per esempio per altre regine del cinema come Meryl Streep, Judi Dench e Jane Fonda, a cui è sempre concesso apparire per quelle che sono. Ma c’è chi – come Kelly – ha maturato altre priorità: nel caso specifico della McGillis, quella assoluta è la famiglia e la volontà di essere e presentarsi come una mamma sobria, senza per questo dover rinunciare a qualche puntina sporadica nel mondo del cinema (tuttavia, beninteso, solo in ruoli adatti a lei e che rispecchiano la sua attuale fisicità).



© RIPRODUZIONE RISERVATA