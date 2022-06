Kendall Jenner e Devin Booker si sono lasciati/ “Strade troppo diverse…”

Kendall Jenner ha lasciato Devin Booker? “Camminiamo su strade…”

Kendall Jenner è di nuovo single. La storia con Devin Booker potrebbe essere giunta al capolinea. L’indiscrezione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo essersi mostrati affiatati e innamorati in occasione delle nozze dei Kravis, Kendell e Devin si sono visti di rado insieme e anche i post sui social che li immortalavano insieme sono scomparsi. In occasione poi dell’anniversario di fidanzamento, Kendell Jenner e Devin Booker non si sarebbero scambiati gli auguri su Instagram. Inoltre un dettaglio non è passato inosservato. Il fratello di Devin ha tolto il segui su Instagram a Kendell. Una ulteriore dimostrazione di come le cose siano precipitate tra loro fino a portare alla rottura.

Non si sa se si tratti solo di una crisi passeggera o se entrambi si siano detti addio. Per ora non è arrivata nessuna conferma né smentita dai diretti interessati. Le sorelle di Kendall erano entusiaste del fatto che avesse raggiunto la stabilità accanto a Devin. A pochi giorni però dal matrimonio delle maggiori delle Kardashian è arrivata questa notizia inaspettata. La top model avrebbe fatto sapere però che alla base della rottura ci sarebbero stati dei contrasti. Sul Settimanale Chi si legge infatti: “Camminiamo su strade troppo diverse”, ha dichiarato Jendall Jenner.

Kendall Jenner e Devin Booker, addio o crisi passeggera?

Kendall Jenner e Devin Booker si sarebbero detti addio dopo due anni di frequentazione. Il rumors arriva tramite Kelly Gilmore di E! News la quale ha rivelato che i due ex piccioncini avevano attraversato un “periodo difficile” e si erano lasciati per quasi due settimane. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla coppia, Kendell avrebbe chiesto a Devin un po’ di spazio anche se i due sarebbero ancora in contatto e questo lascia presumere la possibilità di un riavvicinamento. Per scelta, la coppia ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulla loro storia.

Solo dopo un anno Devin si lasciò andare ad un commento ufficializzando pubblicamente la relazione: “Non definirei difficile frequentarsi sotto i riflettori. Mi sto godendo la vita al massimo. Mi viene così spontaneo dirlo ora perché non è sempre stato così, ma mi sento come se fossi in uno stato ottimale in questo momento”. La modella e il giocatore di basket hanno confermato di stare insieme a San Valentino 2021, ma la storia d’amore sarebbe iniziata nel 2020. Kendall aveva portato Devin al matrimonio della sorella maggiore Kourtney Kardashian con Travis Barker, tenuto nel nostro Paese e più precisamente a Portofino. Kendall e Devin si sono detti davvero addio o i fan possono continuare a sperare?











