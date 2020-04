Kennedy: morta pronipote Maeve e figlio di 8 anni/ Maledizione in famiglia: 13 morti

La famiglia Kennedy vive un nuovo ennesimo momento di dolore. Nelle scorse ore è infatti venuta a mancare la pronipote di John Fitzgerald Kennedy, ex presidente degli Stati Uniti, assieme al figlio di appena 8 anni. Come riferisce l’edizione online di RaiNews, i due si trovavano nella baia di Chesapeake, nello stato del Maryland, e stavano facendo un’escursione in canoa, ma qualcosa deve essere andato storto, visto che entrambi sono annegati. Dopo che la famiglia non ha avuto più loro notizie, ha avvisato i soccorsi, e le guardie del parco e la forestale hanno immediatamente iniziato le ricerche: dopo qualche ora, la piccola imbarcazione è stata rinvenuta sul fondale, a diversi chilometri di distanza dall’ultimo avvistamento dei due. La pronipote di JFK aveva 40 anni, si chiamava Maeve Kennedy Townsend McKean, mentre il figlio, Gideon.

KENNEDY, MORTA PRONIPOTE: UNA MALEDIZIONE INIZIATA NEL ’44

Maeve lavorava come direttrice esecutiva presso la prestigiosa Georgetown University, ed era la figlia di Kathleen Kennedy Townsend, vice governatore dello stato del Maryland, nonché figlia dell’ex senatore Robert F. Kennedy. A confermare la notizia è stato il marito, David McKean, avvocato in diritti umani a Washington, che nel contempo ha chiesto anche il rispetto della privacy della sua famiglia. Continua così quella che gli americani definiscono la “maledizione dei Kennedy”, una serie di scomparse tragiche nella prestigiosa famiglia, iniziata nel lontano 1944, quando morì uno dei fratelli dei futuri politici, leggasi Joseph, ucciso in guerra durante lo sbarco delle truppe alleate in Normandia. Nel 1963, invece, fu la volta del Kennedy più famoso, l’allora presidente John assassinato nel 1963 in quel di Dallas, mentre stava sfilando per le vie della città. Quindi toccò al terzo fratello, Bob, ucciso nel 1968 pressoché in diretta tv, con un colpo di pistola, dopo aver vinto le primarie democratiche in California. Il figlio, Michael, morì invece nel 1997 dopo un incidente con gli sci, mentre nel 1999, John Kennedy junior perse la vita in un incidente aereo. Poco dopo morirono anche Kara, figlia del senatore Ted Kennedy, per un infarto improvviso, e Mary, ex moglie di Robert, suicidatasi. Infine, nell’agosto 2019, si era suicidata Saoirse, bisnipote di Bob, ad appena 22 anni.



