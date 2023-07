Kenta Suzuki e Shinhai Ventura concorrenti al Grande Fratello Vip 8?/ “Contattati per il reality”: chi sono

Kenta Suzuki e Shinhai Ventura contattati per il Grande Fratello Vip 8: chi sono

Continuano i casting per la prossima edizione del Grande Fratello che, come annunciato da Alfonso Signorini, sarà composta sia da Vip che da Nip. Fioccano dunque le indiscrezioni su chi varcherà a settembre la porta rossa, dando inizio alla nuova edizione che, come annunciato dal conduttore, sarà più breve delle ultime. Tra i nomi fatti nelle ultime ore spuntano quelli di Kenta Suzuki e Shinhai Ventura.

Signorini sul Grande Fratello Vip 8: "Edizione breve, con veri Vip e Nip"/ E svela il primo provino fatto…

Stando a quanto fa sapere Biccy, la prima ad essere stata contattata è stata Shinhai Ventura. Tiktoker giapponese da circa 800 mila (più 300 mila su Instagram), ha rifiutato la proposta ricevuta dalla produzione. Diversa invece la situazione per Kenta Sukuzi, anche lui di origine giapponese con circa 400 mila follower su TikTok e un libro pubblicato. Interpellato dai follower, Suzuki ha preferito non sbilanciarsi sulla proposta ricevuta per il Grande Fratello, anche se il solo fatto di averla resa pubblica lo esclude definitivamente dai giochi.

Signorini rivelazione choc/ "GF Vip lungo sei mesi? E' stata un'idea di Silvio Berlusconi"

Le parole di Signorini sui concorrenti Vip e Nip del prossimo Grande Fratello

Non è chiaro se i due tiktoker contattati dalla produzione avrebbero fatto parte dei Vip o dei Nip. D’altronde a far sorgere la domanda sono le dichiarazioni recentemente fatte da Signorini sulla prossima edizione del Grande Fratello: “Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social.” Parole queste che cozzano del tutto con i due volti contattati per far parte del programma.

LEGGI ANCHE:

Alfonso Signorini: "Silvio Berlusconi mi consolò quando morì mamma"/ "Di notte mi teneva mano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA